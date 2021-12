«Me siento apoyada por Casado, pero todo tiene un tiempo»

Australia Navarro, presidenta del PP en Canarias, ha dado un paso atrás y no se presentará a la reelección en el XV Congreso autonómico del partido el 22 de enero. La diputada asegura que la decisión es personal y que no existen presiones desde la dirección nacional. Navarro no adelanta si se acerca su retirada política, pero reconoce que ahora toca pasar el testigo a un compañero que impulse al PP en las elecciones de 2023.

¿La dirección nacional le presionó para que no se presentara a la reelección a la presidencia del PP en Canarias?

Ha sido una decisión personal, muy meditada. Lo consulté con la dirección nacional, con la familia, con los colaboradores más cercanos. Llevaba un tiempo pensándolo. Para la dirección nacional lo único que tengo son palabras de agradecimiento. He trabajado muy cómoda con el presidente nacional, Pablo Casado, y tengo una relación muy cercana. Y con el secretario nacional, Teodoro García Egea, también. Hablo con ellos casi a diario.

No le presionaron pero, ¿le apoyaron?

Me he sentido muy apoyada. Creo que esto se puede demostrar objetivamente. ¿Cuántas veces ha estado el presidente Casado en Canarias conmigo? Yo he perdido la cuenta de los actos.

¿Y por qué decide dar un paso atrás ahora?

Soy muy respetuosa con las formas y creo que las agendas y los momentos los fijamos nosotros. El partido está en un contexto de mucha estabilidad, estamos muy unidos y eso facilita un cambio tranquilo. Y estamos a un año y medio de las elecciones autonómicas y municipales. La nueva dirección tiene tiempo suficiente para consolidar al PP como una alternativa de éxito. Esas dos circunstancias me movieron a que fuese en este momento, pero siempre me he sentido apoyada. Llevo 20 años con responsabilidades del partido. Estaba convencida de que no debía volver a presentarme porque son muchos años y todo tiene su tiempo. Un nuevo liderazgo va a impulsar al partido.

A principios de noviembre algunos excargos del partido en las Islas cuestionaron su gestión y liderazgo. ¿Se sintió molesta?

Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Tal vez por el momento en el que surgen yo lo atribuyo más bien al ruido típico que se origina en la época previa a un congreso.

Manuel Domínguez formalizó ayer su candidatura para optar a la presidencia del partido autonómico. ¿Lo considera un buen sustituto?

Vamos a ser respetuosos. Yo sigo siendo la presidenta hasta el día 22 que se vote al nuevo compañero que asuma la responsabilidad y al nuevo equipo. Manolo (Manuel Domínguez) es un compañero que tiene mucha experiencia en gestión y experiencia política.

El principal caladero de votos de la organización está en Gran Canaria. ¿Cree que el partido perderá fuerza si la presidencia acaba en manos de un tinerfeño?

De ningún modo. Nosotros lo que votamos son proyectos. Habrá que esperar a conocer el proyecto que tiene Manolo para el presente y el futuro de la organización. Los posibles candidatos y candidatas tienen que ser responsables y siempre deben pensar en el partido que aspiran a liderar. Nosotros no somos insularistas, somos el Partido Popular.

José Manuel Soria apoya abiertamente a Domínguez ¿Sigue teniendo el expresidente influencia en el partido?

José Manuel ha opinado porque es un afiliado más y estoy convencida de que va a participar del Congreso.

¿Está sobre la mesa su vuelta a los altos cargos del partido?

Eso habría que preguntárselo a él. José Manuel nos ha dado los mejores momentos del PP en Canarias, todos le tenemos un cariño y un respeto tremendo. Pero yo creo que él está ahora en otras cosas.

¿Conoce de otros compañeros que pretendan presentar su candidatura?

No lo sabemos, ayer se abrió el plazo y finaliza el día nueve de diciembre. Yo animo a cualquier compañero, que tenga un proyecto para el PP, que de un paso al frente y que nos los presente.

¿Prefiere una candidatura única o varios proyectos en competición?

No creo que haya una opción mejor que otra. Lo importante es tener ganas. Esto es duro, tiene un coste importante personal y familiar. Aquí hay que estar mañana, tarde y noche. Fines de semana y festivos incluidos. Hay que querer y mimar al Partido Popular. Mientras se haga la campaña de manera responsable, seria y en juego limpio, no tiene por qué producirse tensiones ni conflictos entre las candidaturas.

¿Hay divisiones internas en el PP de Canarias?

Esto es un partido político, es la suma de muchos. En Canarias ademas hay más de 40.000 afiliados. No puedo entender la política personal. Todos vamos a una, no he percibido que haya bandos dentro del partido.

¿Tiene en mente retirarse de la política?

Llevo en política activa desde el año 2000. Ahora mismo soy diputada por Gran Canaria y coordino al grupo político del PP en el Parlamento autonómico. Mi intención es seguir así hasta que acabe esta legislatura. Yo siempre que me preguntan por el futuro digo que soy de las que va paso a paso.

¿Cree que el PP ha hecho una buena oposición durante su etapa como presidenta?

Yo creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Lo que ha intentado el PP en estos dos años es buscar un espacio donde podernos encontrar con el Gobierno y solucionar problemas. Creo que estamos ejerciendo una oposición responsable. Queremos sumar, pero sin dejar a un lado la crítica. Queremos sumar, pero no podemos dejar a un lado nuestra principal función que es fiscalizar la labor del Gobierno.

¿Cree que el Pacto de las Flores tendrá continuidad?

No soy adivina, pero espero y deseo que no tenga continuidad. Nuestra aspiración es que los canarios nos den su confianza y podamos gobernar Canarias y demostrar que los gobiernos del PP se traducen en recuperación económica y creación de empleo.

¿Cree que en las Islas se están tomando las medidas adecuadas ante la nueva cepa del coronavirus?

Faltan medidas y las venimos anunciando desde hace tiempo. Insistimos en varias cosas que entendemos que son fundamentales: los rastreadores, los hoteles covid para poder hacer las cuarentenas y los controles en puertos y aeropuertos que se dejaron de hacer. Yo me alegro de que ahora se retomen los controles, está claro que cada vez que rectifican aciertan.

¿Es partidaria de la vacunación obligatoria?

No he estudiado si es factible esa posibilidad, pero estamos en España y concretamente hablamos de Canarias, y aquí la sociedad ha respondido. Más que imponer tenemos que seguir concienciando y explicando la importancia de las vacunas.

Con vistas a las elecciones de 2023. ¿Cree que el PP mejorará sus resultados en las Islas?

Estoy convencida de ello. El PP ya está en el buen camino, en Canarias y España. Ya se nos ve como una alternativa sólida al nefasto gobierno de izquierdas y populista que tenemos. El nuevo liderazgo va a consolidar al PP como alternativa de cara al 2023.

Si la extrema derecha irrumpiera en el Parlamento Canario, ¿se plantearían una alianza PP-Vox?

Nosotros vamos a trabajar para que la única alternativa sea el PP en solitario.

¿El PP de Casado conseguirá sacar a Sánchez de la Moncloa?

Estoy convencida de ello. Pablo Casado sería el presidente de España si se pudiera votar hoy.

¿Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso?

(Risas). Ayuso ha tenido unos resultados impresionantes, la gente la adora por las medidas valientes que ha tomado en momentos complicados en Madrid. Pero estamos hablando del Gobierno de España y Ayuso dice que está por y para Madrid. Ella está encantada de ser la presidenta de Madrid y esa es su máxima aspiración.