Clavijo lleva el veto a los presupuestos al Senado con la ilusión de que ERC se sume

Coalición vuelve a la batalla contra los presupuestos generales del Estado para 2022 por considerar que no responden a las necesidades de Canarias y que aleja aún más al Archipiélago de la media de inversión y de derechos sociales respecto al resto del Estado, incumpliendo además el REF en muchos de sus aspectos. El senador de la formación nacionalista y ex presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presentó ayer un veto a las nuevas cuentas estatales, apuntándose además a la posibilidad de que la distinta mayoría parlamentaria en la Cámara alta, donde ya se tramitan, y el amago de uno de los socios del Gobierno, ERC, de retirar el apoyo prestado en el Congreso pudieran cerrar el paso al proyecto de ley.

Clavijo considera en todo caso improbable que el Gobierno de Pedro Sánchez se quede sin mayoría en el Senado para continuar con la tramitación de los presupuestos, y que la advertencia de ERC por incumplir el acuerdo sobre la ley audiovisual se traduzca finalmente por parte de la formación independentista en la presentación de un veto o el apoyo a los que presenten otros grupos. Pero si esa posibilidad se confirmara, CC celebraría que las nuevas cuentas públicas acabaran en la papelera y que se prorrogaran las actualmente en vigor, con lo que ello significaría políticamente de posibilidad de unas elecciones anticipadas. En todo caso, Clavijo cree que, de no prosperar los vetos presentados, en el Senado se dan múltiples opciones de poder mejorar algunas partidas relacionadas con Canarias y en especial las que tienen que ver con la recuperación de La Palma.

«Lo que se está evidenciando es que este Gobierno hace trampas a sus socios», apuntó en relación a ERC. Pero también con NC, asegura. Se tergiversa la realidad de las cuentas en relación con Canarias al incluir, dijo, los 200 millones de la deuda en carreteras en el capítulo de inversión para poder inflar el cálculo de inversión por habitante y situarla por encima de la media estatal. Con ello se niega a Canarias la posibilidad de utilizar esos 200 millones para gasto corriente en sanidad y educación y se obliga al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres a hacerlo en inversión. «No creo que prospere el veto en el Senado, pero aunque sea por otras razones, nosotros apoyaremos cualquier veto porque estos presupuestos le hacen daño a Canarias», resumió Clavijo para explicar su posición en el debate de las enmiendas a la totalidad en el Senado los próximos 9 y 10 de este mes.

«Estos presupuestos lejos de acercarnos a la media de inversión a la media de servicios del Gobierno de España, nos aleja aún más si cabe», aseguró el líder de CC. Según él, «agrandan esa brecha entre Canarias y el resto del Estado en materia de inversión y en materia de derechos reconocidos», recalcando que «son muchas las variables» para justificar el veto, en especial el «incumplimiento de REF». «Los fueros se cumple o no se cumplen. No se cumplen a medias ni se cumplen a trocitos, sino que tienen que cumplirse al completo, pues se trata de una la ley orgánica que pertenece al bloque constitucional al estar vinculado al Estatuto», señaló Clavijo. Y el REF se incumple, dijo. Por ejemplo, explicó, la inversión media estatal por habitante es de 274 euros, frente a los 166,9 que se adjudican a las Islas en las nuevas cuentas. «Solo por ser canarios partimos con 108 euros menos de inversión y esto no es justo y mucho menos en una comunidad autónoma que es la que más ha sufrido las consecuencias de la covid y la que peor perspectiva económica tiene».

Pero más allá del rechazo político de fondo, Clavijo busca la oportunidad de poder incluir alguna enmienda que mejore las partidas canarias, ya sea porque las pacta con el Ejecutivo, o porque logre el apoyo mayoritario del Senado a partir de la distinta aritmética parlamentaria en esta cámara respecto al Congreso.

La intención inicial del Gobierno central es que la tramitación en el Senado no incorpore ninguna propuesta para que el proyecto no necesite volver al Congreso para su ratificación. A este fin el Ejecutivo cerró acuerdos durante la tramitación en la Cámara baja con todos los socios, entre ellos uno con NC por valor de 100,4 millones de euros. Sin embargo, es muy probable que esa distinta mayoría parlamentaria en la cámara territorial ofrezca, si no prosperan los acuerdos, la posibilidad de que algunos grupos puedan hacer incorporaciones.

A este escenario se agarra Clavijo para tratar de volver a la mesa de negociación con el Ejecutivo central y llevar, en especial, la demanda que tiene que ver con un plan de recuperación plurianual para La Palma. «Los presupuestos no contemplan una sola partida completa para la recuperación de La Palma por la crisis volcánica», resalta de entrada el senador de CC. «No sabemos cuando va a terminar esta erupción, ni el impacto final, pero la realidad es que las ayudas no llegan y son insuficientes», aseguró antes de recalcar que «nadie en su sano juicio puede creer que los presupuestos no deben contemplar partidas plurianuales para que el proceso de reconstrucción se pueda ir prolongando en el tiempo».

En este sentido, Clavijo recordó que la diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, tenía prácticamente cerrada una enmienda a los presupuestos con el Gobierno para un plan para La Palma que sin embargo se rechazó a última hora «por una contraindicación desde Canarias», señalando así de manera implícita al Gobierno regional y a NC como autores de ese veto. «Nos da pena que haya gente que esté pensando más en el tacticismo político y en cómo salen en la foto que en procurar que La Palma tenga los recursos necesarios».