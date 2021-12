Reforma constitucional y adelanto electoral, apuestas del analista político

Iván Redondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, apostó ayer por el adelanto electoral como única fórmula mediante la que el PSOE, con el apoyo de otras fuerzas políticas, puede mantenerse en el poder tras las próximas elecciones generales. Además, el hombre que susurró al oído del presidente durante los últimos tres años –hasta el pasado mes de julio– recalcó la necesidad de abordar una reforma de la Constitución, que, en su opinión, se producirá antes de 2030.

Redondo fue el coprotagonista del foro organizado por LA PROVINCIA y EL DÍA con el patrocinio de JTI. El otro fue Toni Bolaño, autor del libro Moncloa. Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve, en el que narra, a través de las conversaciones mantenidas con 120 personalidades del ámbito de la política, la economía o la comunicación, la meteórica carrera del hombre al que Sánchez confió su retorno y el del PSOE a la primera fila de la política tras las guerras fratricidas que acaecieron en Ferraz en 2016.

Las elecciones autonómicas andaluzas garantizan la movilización de «medio millón de votos para la izquierda», aseguró Redondo. Por ello, vaticinó que la próxima primavera, cuando la comunidad autónoma más meridional de la Península celebre su cita con las urnas, será un momento clave para el devenir de la política española en los próximos años. Si Sánchez deja pasar esa mano, y hasta la fecha ha apostado públicamente por agotar la legislatura, podría darse un nuevo pacto PP-Vox que allanaría el camino a normalizar las alianzas con la ultraderecha.

La siguiente oportunidad para el presidente de España estará en las municipales y autonómicas de 2023. Ahora bien, «si esa noche Pablo Casado levanta la mano», explicó Redondo en referencia a una posible victoria del PP, la derecha también ganará en las generales. Claro que para entonces el presidente de los populares y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tienen que haber arreglado sus diferencias; «que lo harán» vaticinó.

La suma de los escaños obtenidos por PP y Vox podría alcanzar los 202, según calcula el excolaborador del jefe del Ejecutivo de España. «Creo que agotar la legislatura es peligroso», expuso. A tenor de lo expresado ayer por el ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno central, será Ayuso la que se lleve el gato al agua. En general y no solo en este caso, «hay que pasar del hiperliderazgo al líder de líderes», sentenció. Según sus cálculos, a día de hoy los populares obtendrían 200.000 votos más con ella. En ello tiene mucho que ver su colega Miguel Ángel Rodríguez (MAR), responsable de generar la actual imagen de la presidenta madrileña desde que llegó al cargo a pesar de perder en las elecciones autonómicas de 2019.

«Iván es más de espada florentina y Miguel Ángel, de puñalada trapera», afirmó Toni Bolaño parafraseando a otro periodista. MAR, ex secretario de Estado con José María Aznar, fue llamado a filas «porque el partido no creía en ella», destacó el autor del libro en referencia a una Ayuso que, sin embargo, el pasado mes de mayo rozó la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid tras adelantar los comicios.

Este hecho forma parte del relato de la caída en desgracia de Iván Redondo, según la narran quienes están de su lado. No es el primer capítulo, ese espacio queda reservado para la moción de censura que presentaron en la Región de Murcia los socialistas junto a Ciudadanos (Cs) el 10 de marzo de este mismo año contra el popular Fernando López Miras. Al asesor de Sánchez nadie le informó de esa maniobra que, como luego se demostró, estaba llamada a tener graves consecuencias para los intereses del PSOE.

«No voy a opinar, la decisión la toman otros», señala sobre la fracasada moción en Murcia

Pocos días después llegó el tiro al aire en Castilla y León, con otra censura, que nunca tuvo visos de prosperar, promovida por los socialistas contra un gobierno regional del PP. Todo ello desencadenó la respuesta de Ayuso en forma de un adelantamiento electoral cuyo resultado le abrió de par en par las puertas para discutir a Casado el liderazgo del PP. Redondo asegura que no estuvo en ninguna de esas jugadas. «No voy a opinar, la decisión la toman otros», señaló sobre la moción a la murciana.

Las autonómicas andaluzas garantizan «medio millón de votos para la izquierda», asegura

Ahora bien, las consecuencias le salpicaron sobradamente. Más aún cuando le encargaron la campaña de Madrid con Ángel Gabilondo al frente. Un sonoro fracaso para los detractores del «analista político», que así le gusta definirse, y un trágala para quienes aseguran que le condujeron a ese vía crucis a las bravas. Pocos meses después llegó la crisis de gobierno de julio y, en ese preciso instante, la salida de Iván Redondo.

De nuevo las opiniones se dividen entre quienes aseguran que lo tenía ya pensado ante el cariz que tomaron los acontecimientos cuatro meses antes y los que sostienen que exigió un ministerio y, también, acceso al reparto de los 140.000 millones de euros enviados por la Unión Europea para que España pueda recuperarse de la crisis desatada por la pandemia. ¿Quería Redondo un ministerio? Él asegura que no, que ese no es un papel que le atraiga porque resta vigor a la puesta en liza del resultado de sus estudios de las jugadas políticas.

Además, exhibe sus éxitos trabajando para otras siglas para hacer ver que una cartera sería demasiado lastre para su carrera profesional futura. Entre las victorias que adornan su currículo está el trabajo desarrollado para José Antonio Monago (PP), que se convirtió en presidente de la Junta de Extremadura (2011-2015), arrebatando así un feudo que los socialistas tenían en propiedad.

Redondo sostiene que nunca quiso ocupar un ministerio, tal y como afirman sus críticos

En cuanto a si sus recientemente antiguos compañeros le están poniendo todas las zancadillas posibles para que no encuentre trabajo en España –cuanto más lejos, mejor–, eso es algo que a él le «cuesta creer», sobre todo porque le está ocurriendo «todo lo contrario». Afirmó que son muchas las ofertas de trabajo que le llegan, por lo que no se le hará difícil continuar su carrera. Descartó cualquier modalidad de venganza y se describió como «un profesional serio y directo».

Claro que no todo el mundo opina así. Toni Bolaño se mostró convencido de que en el aparato socialista no se han olvidado de Iván Redondo, pero para mal, para hostigarle en presente y en futuro. Según sus palabras, lo ha podido constatar en la gira de presentación de su libro. Si vale un botón como muestra, ayer en el hotel Santa Catalina prácticamente no existió presencia del PSOE, a pesar de que se cursaron invitaciones; un alto cargo del aparato del partido estuvo a punto del desacato, pero lo frenaron a tiempo.

El excolaborador de Sánchez no cree que desde el PSOE le pongan zancadillas para no hallar trabajo

Más allá del devenir electoral, el ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez expuso la necesidad de reformar la Constitución y redimensionar el papel de la Corona. «La España de las autonomías es la de un reinado que ya no existe, el de Juan Carlos I», detalló. Además, solo cuatro de cada diez menores de 45 años está de acuerdo con el actual régimen monárquico tal y como existe, remarcó.

«¿Perestroika o renovación?», lanzó el principal protagonista del acto para explicar la diferencia que existe entre timonear un cambio profundo o que este te venga impuesto por la presión de la sociedad. Su relato parte de la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor dentro de dos años, tras alcanzar su mayoría de edad. «Para entonces habremos dejado atrás el covid y se habrá recuperado algo la economía», señaló Redondo, para detallar el contexto en el que, despejadas esas preocupaciones, volverá a ocupar espacio en el debate público la fórmula de gobierno en España.

Cinco ministros del PSM

En ese momento, habrá que lidiar con los desafectos generados por cuestiones como los déficits a los que se enfrenta la población de la España vaciada o la ausencia de «una mirada periférica» a la que se refirió Toni Bolaño. «Hay cinco ministros del Partido Socialista de Madrid, una organización que en 26 años no ha ganado ni un partido de solteros contra casados», explicó el periodista autor del libro sobre Iván Redondo. Por lo expuesto por este último, ya no cabe dejar pasar las sacudidas periódicas, es necesario abordar el debate. «El brexit fue un aviso para el Reino Unido y el procés, para España», zanjó sobre la organización territorial del nuevo Estado.

En los viajes internacionales realizados por Juan Carlos I en los primeros momentos de la Transición para explicar a diferentes líderes políticos mundiales cuál era su proyecto para España tras la muerte del dictador, el monarca acuñó una denominación para sí de difícil encaje en la teoría política. «Esa visión del rey republicano», que era como se definía el hoy emérito, «es la que se tiene que imponer», afirmó Redondo. Para 2030, considera que la Constitución actual será ya historia.