«Fuego amigo» en el ‘affair’ de Monago

Los viajes a Canarias pagados por el Senado hundieron la reputación del expresidente extremeño José Antonio Monago. Lo que no sabía el popular es que el ataque salió del PP.

Siete años han pasado desde que saliera a la luz que el presidente popular de Extremadura entre 2011 y 2015, José Antonio Monago, realizó 32 viajes a Canarias durante su etapa de senador autonómico entre 2009 y 2010. Los viajes con cargo al presupuesto del Senado y con el objetivo de visitar a una novia en Tenerife provocaron un seísmo en la gobernanza de Monago que acabó perdieron las elecciones de 2015. Lo que no sabía el extremeño entonces es que la noticia de los viajes salió de las entrañas de su propio partido con la intención de «cortarle las alas» para frenar su camino hacia los altos cargos de la organización. Así lo desvelaron ayer Toni Bolaño, periodista y escritor, e Iván Redondo, exdirector del Gabinete del Presidente del Gobierno, en la presentación del libro Moncloa. Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve.

«Lo que vivió Monago fue un ataque de fuego amigo, en su momento no se dio cuenta pero ahora ya lo sabe», aclara Bolaño, quien considera que el ataque vino en todo momento desde dentro y que el PSOE de Guillermo Fernández Vara –presidente de Extremadura desde 2015– no tuvo nada que ver.

En el libro de Bolaño participan multitud de personalidades que comentan lo sucedido. «Lo de Canarias fue fuego amigo. Lo mataron [a Monago] porque incordiaba mucho. La información que se publicó no vino de la oposición», afirma el político socialista Chema Crespo.

Iván Redondo ayudó a Monago a alcanzar el poder en Extremadura en 2011, nunca antes el Partido Popular había logrado gobernar en esta comunidad autónoma. El asesor no trabajaba en el equipo cuando se produjeron los viajes al Archipiélago, pero sí tuvo que hacer frente a la crisis que se sucedió tras el anuncio de la noticia en 2014. «En esa época Monago desconectó un poco del equipo y quiso centrarse en su mujer», reconoce Redondo.

«Por mucho que hiciera Iván, en el asunto de Canarias no se podía hacer nada. Una de dos: o te vas para tu casa o te pones el turbante, lo aprietas y tiras para adelante. Lo hicieron y apretaron. La correlación de fuerzas cambió. Fueron demasiadas cosas», afirma sobre el asunto el político popular José Luis Ayllón, en el libro de Bolaño.

Algunos incluso consideran que Monago no supo escuchar los consejos de Redondo, y que fue esto lo que lo llevó al fracaso en las elecciones de 2015. «Iván no gestionó el asunto de los viajes a Canarias, fue el propio José Antonio quien lo gestionó y no lo hizo como le decía Iván. Lo hizo mal», recuerda Pedro Escobar, exdirigente de Izquierda Unida.