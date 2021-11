Los plataneros canarios respiran tras la aprobación de la ley de cadena alimentaria: "Es un éxito colectivo"

El subsector platanero de Canarias respira aliviado tras la aprobación este miércoles en el Senado de la reforma de la ley de cadena alimentaria que incluye una especificidad para las islas y que le permite asegurar un precio medio anual por encima del coste de producción en el conjunto de todas sus ventas.

Así se evitará la negativa de sus clientes a la compra de plátano debido al precio de mercado de la banana, fuertemente condicionado por prácticas comerciales de derribo de las multinacionales bananeras.

Para Domingo Martín, presidente de Asprocan, "la aprobación de esta disposición es un éxito colectivo de todo el sector y de muchas de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, que nos han ayudado ante una especificidad que debía ser atendida por el bien del sector y de toda Canarias".

De hecho, recordó que aparte del sector primario, el propio Parlamento de Canarias, a instancias de ASG, reclamó esta disposición adicional el pasado mes de marzo, iniciativa que contó con la mayoría de todos los grupos, a excepción de Sí Podemos, que se abstuvo.

La asociación precisa, no obstante, que la aprobación de esta norma no evitará que el plátano deba seguir enfrentándose a continuas importaciones de banana que no cumplen las mismas normas "y hunde precios sin límite", pero sí logra evitar un escenario de "irremediable desaparición" caso de no haberse aprobado.

El subsector continuará por tanto reivindicando igualdad de condiciones para un mismo mercado para los distintos comercializadores de plátano y banana, así como poner fin a las prácticas comerciales en distribución que "agreden" al plátano en favor de las importaciones.