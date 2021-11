La oposición tilda de «fantasía» las cifras económicas del pacto

El titular de Hacienda y Presupuestos aseguró que a final de 2022 la economía canaria terminará creciendo al mismo nivel del año 2019. Román Rodríguez reconoció las diferencias entre las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o los servicios del BBVA con las previsiones del Ejecutivo, pero lo justificó en que se parten de bases distintas. El consejero defendió que la variabilidad de las previsiones económicas cambian por semanas pero respaldó el análisis que aporta la ley de presupuestos porque son previsiones técnicas y solventes. «Todos coinciden en que habrá una intensa recuperación en 2022 y lo importante es que a final de año se alcance un crecimiento similar del PIB al anterior a la pandemia», añadió.

El portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, aseguró que la realidad a la que se enfrenta Canarias dibuja una «situación tremendamente volátil, contrastada con diversos informes y estudios nacionales e internacionales», por ello «echamos en falta un presupuesto más equilibrado entre el mantenimiento de los servicios básicos y el necesario impulso que requiere la economía para generar empleo». El dirigente nacionalista cuestionó el elevado grado de «improvisación» y la «escasa capacidad de gestión» del cuatripartito, aspectos que se ven reflejados en las cuentas de 2022. Asimismo, Barragán criticó el incumplimiento del Gobierno a lo establecido en el Plan Reactiva y en la propia Ley de Presupuestos de 2021. «Ni se han hecho las reuniones pertinentes para valorar la ejecución del Plan ni se ha remitido al Parlamento dicha documentación», advirtió.

Por su parte, el portavoz económico del PP, Fernando Enseñat, cargó contra el Ejecutivo y consideró «fracasadas» las previsiones del próximo año porque, al ser continuistas de las del actual ejercicio, «los presupuestos del 2021 no han servido para salir de la crisis como se está demostrando». Para el dirigente popular «las estimaciones de crecimiento económico y de recaudación no se las cree nadie, son una fantasía» y solo aspiran a maquillar una situación que no va a mejorar en 2022. Para Enseñat «es falso que no se suban los impuestos» y cuestionó que el Gobierno solo se limite a reducir la cifra de paro en 7.200 personas de los 275.000 canarios que hay en el desempleo. El dirigente popular reclamó bajar la presión fiscal a familias y empresas, luchar contra la economía sumergida y eliminar el gasto superfluo.

También la portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, vaticinó que la economía no crecerá tanto como prevé el Ejecutivo en los presupuestos y advirtió de la «contradicción» entre lo que estiman las cuentas y lo que reflejan los organismos nacionales e internacionales, lo que supondrá menos recaudación y que no se cumplan los objetivos. Espino también recalcó que Canarias recibe menos fondos europeos y del Estado de lo que le corresponde por ser región ultraperiférica.

Román Rodríguez defendió la ejecución de las cuentas y reclamó a la oposición que aguarden a la finalización del año para comprobar el nivel de gasto comprometido. «Vamos a gastar los 9.000 millones de euros les guste o no les guste», espetó Rodríguez a nacionalistas y populares. El vicepresidente considera que es «muy difícil oponerse» al presupuesto porque alcanza los 9.098 millones de euros en gasto no financiero, 624 millones más que el de 2021. Este incremento del 7,37% se consigue sin subir impuestos, reduciendo la deuda y rebajando el gasto en los intereses de la deuda, destacó Rodríguez como principales líneas. Cuando se reanuden las reglas fiscales de la UE en 2023 Canarias estará en mejor disposición de hacer frente a los problemas que surjan porque tendrá mayor capacidad de endeudamiento que otras comunidades, según mantiene el cuatripartito.

El vicepresidente subrayó que los recursos propios aumentan hasta los 1.619 millones de euros gracias a la mayor recaudación por el crecimiento, habrá casi 700 millones de fondos europeos (481 millones más) y llegarán 6.500 millones en transferencias del Estado. Pero además, a lo largo de la año se incorporarán «cientos de millones más», tanto de partidas de los presupuestos del Estado como del reparto pendiente de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE, aseguró. Para el vicepresidente, la llegada de esos fondos no supondrá un problema de gestión, como ha vaticinado la oposición.

Los grupos que respaldan al Ejecutivo –ASG, Nueva Canarias, Podemos y PSOE– mostraron su respaldo a las cuentas y coincidieron en que son los presupuestos que necesita Canarias en 2022 para consolidar el crecimiento.