Héctor Gómez defiende un nuevo marco laboral sin «batallas estériles»

El dirigente socialista tinerfeño defendió la necesidad de que participen varios ministerios en el diálogo social porque se trata de un cambio de modelo estructural que afecta no solo a los tipos de contrato, sino también a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la formación profesional, la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo y otras cuestiones que implican a Economía, Hacienda, Educación y otros departamentos del Ejecutivo. «Este nuevo marco ha sido objeto de tensión entre los socios de gobierno, lo que debemos es dar un mensaje de madurez, equilibrio y sensatez, no se trata de derogar o de cambiar los aspectos más lesivos sino de mantener la estabilidad y solidez del Gobierno, no es el momento de dar batallas estériles porque no nos gusta algo sino de contribuir al buen funcionamiento de las instituciones y de garantizar que la reforma del mercado laboral sea exitosa», advirtió.

«No se puede simplificar en si se deroga o no, si lo lideras tú o yo, no va por ahí la reforma laboral» Héctor Gómez - Portavoz en el Congreso

Héctor Gómez fue el protagonista del Foro organizado por Editorial Prensa Ibérica en el hotel Santa Catalina y patrocinado por las empresas JTI, Astican y Satocan y la Universidad Fernando Pessoa. Es la primera vez que un diputado canario es portavoz del PSOE en el Congreso, uno de los cargos públicos de mayor relevancia en la política nacional al tratarse del principal grupo de la Cámara Baja y liderar el Gobierno de la nación.

Gómez no solo cuestionó la actitud de Podemos por la tensión política que ha generado la reforma laboral, sino también por la retirada del escaño al exdiputado tinerfeño Alberto Rodríguez. El portavoz socialista defendió la actuación «impecable» de la presidenta del Congreso Meritxell Batet al cumplir el fallo del Tribunal Supremo: «Los que entendemos la democracia siempre vamos a defender su forma de actuar. Los populismos, los mensajes contradictorios o incluso los mensajes disuasorios no tienen cabida», sentenció.

El diputado por Santa Cruz de Tenerife se felicitó por el reciente acuerdo con el PP para renovar los puestos de varios órganos e instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Ahora falta la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años de retraso. En su opinión «se dan las condiciones para acabar con esta anomalía y dar una señal a Europa de que las instituciones y la separación de poderes funcionan en España».

«Zapatero apoyó al PP en Perejil, algo que no ha hecho Casado con el desafío de Ceuta»

Pese a este acuerdo con el principal partido de la oposición, Gómez cargó contra el PP no tanto por su oposición «feroz» en el Congreso sino por la imagen negativa que ofrece de España en el exterior. Para el dirigente socialista los populares no tienen «sentido de Estado» cuando dicen que España está en quiebra o no se unen al Gobierno en la defensa de la integridad territorial del país tras los recientes sucesos de Ceuta protagonizados por el «desafío sin precedentes» de Marruecos. En este sentido comparó el conflicto que se generó con el país magrebí cuando invadió el islote de Perejil y como el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, dio su respaldo al Gobierno del PP presidido por Aznar.

El portavoz socialista defendió la voluntad de diálogo y acuerdos que tiene como principal objetivo desde que llegó a esta responsabilidad, por lo que cuestionó la actitud de «acoso y derribo» permanente para sacar «rédito político». Con esta actitud el PP «no está construyendo país», aseveró.