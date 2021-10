CC registra su ‘no’ a las cuentas pero apuesta por negociar hasta última hora

Con todo, el secretario general de la formación, Fernando Clavijo, evitó ayer un tono áspero con el Ejecutivo central durante su explicación de la enmienda de rechazo, la segunda consecutiva que presenta a los presupuestos del actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y quiso dejar una ventana abierta a la vía negociadora mientras haya margen para ello, hasta la votación del próximo día 4 en el Congreso. Aunque no escondió el escepticismo con que se refirió a esa posibilidad de acuerdo de última hora, tras el silencio del Gobierno a su propuesta de mejorar de las partidas canarias por valor de 285 millones y un plan de recuperación para La Palma que cifran en 70 millones anuales, Clavijo insistió en que «si se producen las reuniones necesarias en los próximos días y se aceptan las mejoras que proponemos, estamos a tiempo de retirarla». El también senador autonómico de CC incluso asumió que esas demandas «no tienen que ser satisfechas al 100%».

La enmienda de CC, una de las siete que finalmente han presentado los grupos de la oposición (PP, Vox, Cs, Junts, Foro y la CUP) refleja que el Ejecutivo central entiende que tiene garantizados los apoyos para rechazarlas en el pleno del jueves próximo, sin necesidad de acudir en principio a otros posibles aliados eventuales como sería el caso de la diputada nacionalista canaria Ana Oramas. Las negociaciones de última hora con sus socios habituales, especialmente ERC y el PNV, que finalmente no han presentado enmienda de rechazo, más el apoyo inicial ya expresado por otros grupos pequeños o diputados como el canario Pedro Quevedo, de NC, han restado relevancia al papel que podía jugar CC.

Clavijo se refirió ayer a este contexto político señalando que «nosotros no reivindicamos migajas ni limosnas, sino lo que le corresponde en justicia a Canarias. Si otros hacen dejación de funciones o aceptan migajas o intentan vender unos presupuestos fantásticos, esa será su responsabilidad y su conciencia». «Entendemos que así a Canarias no se la defiende, se la defiende con respeto y educación, pero con firmeza y reivindicando lo que en justicia nos corresponde», insistió.

El líder de CC y la secretaria de Organización de Tenerife y diputada regional, Rosa Dávila, desgranaron el contenido del documento que remitieron al ministro Bolaños con las mejoras que demandaban para la ficha canaria, lamentando en este sentido la ausencia de contestación por parte de Moncloa. «El objetivo era poder tener alguna reunión negociadora, pero sin haber recibido una llamada o contrapropuesta, no nos queda más remedio que presentar la enmienda de totalidad», justificó Clavijo

El dirigente nacionalista mostró además su preocupación por el hecho de que estas cuentas pueden estar en vigor durante al menos dos años si, como prevén, no habrá unas nuevas en la presente legislatura como consecuencia de la inestabilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el contexto político general. «Es decir, estos presupuestos que relegan a Canarias la cola de inversión y la alejan todavía más de la media de España y que no tienen respuesta para poder remontar la crisis van a estar afectando a las Islas mas de dos años», resaltó el dirigente nacionalista.

Dávila, por su parte, insistió en la negativa «del PSOE» a una negociación seria y dio a entender que no hubo «voluntad política» ni de los socialistas ni de Moncloa en este sentido. «Cuando hay voluntad política no hacen falta ni siquiera 48 horas, si se quiere se puede, pero el PSOE no nos ha dejado otra alternativa porque estos presupuestos que no son los que Canarias necesita para superar la crisis que se cierne ante nosotros», recalcó Dávila.

Partidas reclamadas

Identificó luego las demandas que CC presentó al Gobierno como contrapartida a la no presentación de la enmienda de rechazo, y puso especial énfasis en las partidas relacionadas con la generación de empleo sobre todo en el ámbito juvenil. Para el apartado del empleo, CC planteaba mejoras de las cuentas por valor de 100 millones, recordando que para el País Vasco hay una partida de 70 millones para este objetivo y apelando a la diferencia de riqueza y de situación del empleo entre ambas comunidades. También destacó los 30 millones de incremento que solicita para la lucha contra la pobreza, resaltando que la cantidad contemplada ya en el proyecto (30 millones) es la misma que se fijó ya en 2018, y que los índices de pobreza y desigualdad son en estos momentos, tras la pandemia y la crisis económica, muy superiores a los de entonces.

Clavijo y Dávila enfatizaron el hecho de que el proyecto presupuestario no contempla ni una sola medida, ayuda o partida para la recuperación de La Palma por los efectos de la erupción volcánica, y plantean una serie de ayudas cuyo coste cifraron ayer en 70 millones anuales, aunque ese cálculo no estaba realizado en el documento que remitieron el miércoles a Moncloa. «Entendemos que la reconstrucción de La Palma va a durar mucho y es algo que no se va a resolver con un decreto o ayudad puntuales sino ayudas especificas, planes de empleo, actuaciones en el terreno, impulso de conectividad, abrir el sector del turismo, ayudas al transporte y que los chicos y chicas de familias afectadas que estudian puedan tener becas», explicó Clavijo.

Los otros aspectos sobre los que CC reclama mejoras para poder retirar su enmienda se refieren a los convenio de infraestructuras (firmar la adenda de la deuda en carreteras antes de final de año, 50 millones en obras hidráulicas, 42 para infraestructuras educativas y 15 para rehabilitación turística), vivienda (17 millones), 20 millones al transporte de mercancías, y 5 para costas e investigación en cada una de las universidades canarias, respectivamente. Ademas, reclama la exclusión expresa de las deducciones establecidas en el REF de la tributación mímica del 15 % en el Impuesto de Sociedades que recoge el proyecto presupuestario.