Paguilla extra en Navidad a receptores de pensiones no contributivas y PCI

Santana desgranó cómo se van a utilizar esos fondos para que repercutan en la población que más lo necesita en el Archipiélago, incidiendo en que ese ingreso extraordinario será recibido por los beneficiarios a final de año. El pasado diciembre se concedió por primera vez esta especie de ‘aguinaldo’ que benefició a unas 50.000 personas y fue una prestación única y de carácter extraordinaria de 250 euros. A expensas de eventuales cambios en noviembre, aunque no se espera que sean significativos, en Canarias hay 23.942 perceptores de la pensión no contributiva de jubilación, que cobran una media de 415,87 euros mensuales, y 18.323 perceptores de la pensión no contributiva de invalidez, con una retribución de 436,53 euros mensuales. En cuanto a la Prestación Canaria de Inserción, los últimos datos indican que llega a 9.180 personas, con una cuantía de 489 euros mensuales que va aumentando en función del número de miembros que formen la unidad de convivencia.

Para realizar este pago extra, que llegará directamente a la cuenta de los perceptores a final de año sin necesidad de pedirlo, se usarán 20 millones de los 30 que se reciben para paliar la pobreza en las Islas, y son recursos que «irán directamente a la cartera de las personas en situación de exclusión que más lo necesitan», recalcó Santana.

De esos 30 millones, otros cuatro se destinarán a la colaboración con los ayuntamientos para el refuerzo de las prestaciones básicas en Servicios Sociales, mientras que dos millones se utilizarán a la compra de productos locales para distribuir, a su vez, entre las familias en peor situación social y contribuir a una dieta sana. Los otros tres millones serán para entidades del Tercer Sector como refuerzo de sus acciones en la lucha contra la pobreza.

Santana sostiene que estos fondos son, sin lugar a dudas, «una de las ayudas que vienen del Estado que más se van a notar en el día a día de muchas familias de Canarias». La consejera celebró que este año se ha adelantado el pago de los 30 millones y ha sido en una sola partida, de hecho ya ha llegado a Canarias antes de que concluya octubre, precisó.

Además, por primera vez estos fondos se incluyen en el presupuesto inicial estatal de 2022 y no como una enmienda. «Esto significa que ya no habrá que pelearlos cada año, sino que pasan a ser un derecho consolidado de Canarias», añadió.