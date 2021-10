Gresca a propósito de las cuentas del Estado

Pablo Rodríguez afirmó que CC no será cómplice de un presupuesto que «atropelle a Canarias», consideró que es «malo y no es un buen punto de partida porque incumple el Régimen Económico y Fiscal (REF)» y acusó al Gobierno hacer «trampa» al contabilizar los 200 millones de euros de la sentencia de carreteras como inversión cuando es dinero de Canarias. Navarro contabilizó, por su parte, once incumplimientos del fuero canario y tildó de «pírrico» el incremento de 183 millones de euros para las Islas siendo la Comunidad que más ha padecido la pandemia. Las cuentas de 2022 consolidan «la desigualdad y el clientelismo», aseveró. Torres negó estas críticas y no solo defendió que se cumple el REF sino que son las mejores cuentas para Canarias del Estado, y se supera la inversión media entre los dos capítulos inversores. Por tanto, «los presupuestos son un buen punto de partida que se puede mejorar», sentenció. Lo mismo consideró su socio de Gobierno, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), quien anunció, no obstante, que va a presentar enmiendas para que la inversión territorializada crezca aunque ya «está ligeramente por encima de la media».