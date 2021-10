La junta de RTVC supera la idoneidad con el ‘sí’ de la mayoría de la Cámara

Superado el trámite de la idoneidad, el nombramiento de la junta de control del ente autonómico queda ahora a expensas de lo que decida el pleno del Parlamento, donde el 26 de mayo no se alcanzó la mayoría necesaria pese a que los profesionales propuestos por los grupos –los mismos siete que se examinaron ayer por segunda vez– también habían recibido el visto bueno de la comisión de Control de la RTVC. Todos los partidos insistieron en la importancia de que el nombramiento salga esta vez adelante para acabar al fin –esta es la cuarta vez que se intenta en poco más de seis años– con la interinidad en la dirección del ente.

Nueva Canarias ya no opina lo mismo que en abril y vota en contra del candidato de CC

Con el precedente de la comisión del 26 de abril, donde los candidatos ya expusieron sus currículos al detalle, los siete profesionales –Jorge Rodríguez, Francisco Pomares, Cristina Vera, Rosa Morera, Alfonso Campoamor, Luz Belinda Giraldo y Carmen Medina– solo tuvieron cinco minutos para defender sus candidaturas. La intervención más larga, la única que necesitó de algo más de tiempo del previsto, fue la de Pomares, quien como en abril volvió a ser el único que se decantó por una gestión cien por cien pública de la RTVC. El periodista también fue el único que se mostró disconforme con que el ente saque a licitación un nuevo contrato de servicios –de 58 millones de euros– cuando todavía el Parlamento no ha aprobado el Mandato Marco, esto es, el documento que debe fijar el modelo de gestión y guiar las actuaciones de los órganos de gobierno de la RTVC. Aunque los socialistas se mantuvieron en la abstención –de hecho se abstuvieron con todos los candidatos de la oposición, los dos de CC y también el del PP–, la presidenta del grupo del PSOE en la Cámara, Nira Fierro, puntualizó que «algo ha cambiado» en relación con Pomares por su disconformidad con esa licitación suscrita por Francisco Moreno, el administrador único de la RTVC –el órgano interino de gobierno del ente público– y candidato «imprescindible» del PSOE a director general. «Se ha sembrado la duda sobre el concurso y sobre la honorabilidad de Francisco Moreno, a quien reafirmamos nuestro apoyo y que no quiere estar en un órgano de gobierno dividido y enfrentado», expuso Fierro.

También la portavoz de NC, Carmen Hernández, justificó su rechazo a Pomares –el partido de Román Rodríguez no se opuso en abril a la candidatura del periodista– en la necesidad de «trabajar de forma constructiva» dentro de los órganos de la RTVC y en una supuesta incompatibilidad entre Moreno y Pomares. Este último aclaró que nada tiene que ver su postura respecto de la licitación –que cree debería supeditarse al Mandato Marco, y no al revés– con su respeto profesional a su «amigo» Moreno.

Nira Fierro: «Se ha sembrado la duda sobre el concurso y la honorabilidad de Francisco Moreno»

Al margen del candidato de CC –a quien Podemos también le votó en contra por no considerarlo idóneo pero que se ganó el apoyo de los diputados del PP–, la parlamentaria Vidina Espino, del grupo mixto, se abstuvo en el caso de Rosa Morera, la profesional propuesta por NC. A Espino no le satisfizo la respuesta de Morera a su pregunta sobre con qué tipo de contrato y/o proceso de selección se ha incorporado a su nueva ocupación –en abril no estaba en este puesto– en tareas administrativas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La candidata explicó que llegó al puesto a través del Servicio Canario de Empleo y con «un contrato de obras».

Tanto el PP como CC, cuyo portavoz, José Alberto Díaz Estébanez, le reprochó a la representante de NC que anunciara su voto en contra de Francisco Pomares no al término de la intervención del candidato, sino tras hablar el último de los profesionales propuestos, votaron a favor de todos los aspirantes, como también la Agrupación Socialista Gomera (ASG), tal como había avanzado Casimiro Curbelo.