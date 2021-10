Santana acusa a Escrivá de mentir al Senado y le exige que rectifique

El ministerio de Escrivá respondió por escrito el 14 de octubre, a una pregunta de Clavijo en la que se interesaba por el retraso en la cita pedida por Noemí Santana, que «el correo electrónico al que se había remitido [la carta] no pertenece a ninguna cuenta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones». Precisa el Ministerio que la misiva le llegó por correo ordinario el 5 de octubre, dos meses y medio después, y que es ahora cuando sopesa las «posibilidades» del encuentro.

La consejera de Derechos Sociales exige al ministro que rectifique. «No dice la verdad». Considera que Escrivá ha «mentido» al senador de CC para «salvar sus muebles y su inoperancia señalando a otra administración», esto es, a ella, como la que se equivocó al enviar el correo electrónico y por eso no le ha dado una cita. A juicio de Santana, Escrivá echa balones fuera porque la realidad, dice, es que ha tenido un «interés nulo» en atender su petición de ayuda urgente con los menores migrantes, pese a que el PSOE y Unidas Podemos son socios de Gobierno en España y en Canarias.

Santana telefoneó ayer a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, tras conocer la respuesta dada al senador de CC para manifestarle «el enfado por la actuación del Ministerio de Escrivá». Y también trasladó su «malestar» al ministro socialista de Migraciones y le pidió que rectifique públicamente y diga lo que realmente ha pasado: «Que se ha hecho el loco» para no reunirse con ella porque se ha gastado los fondos que llegan de la Unión Europea (UE) para migración y asilo, y «no ha dado ni un solo euro» para la asistencia de los menores migrantes en Canarias, sino que solo ha atendido a los mayores que son competencia del Estado, con el Plan Canarias.

La Consejería de Derechos Sociales explica que el pasado 23 de julio, tras un día intentando enviarles la carta por mail, a través de las secretarias, el Ministerio les informa de que no les funcionan los correos electrónicos. En todo momento se les dice que es para enviarle una carta «importante» al ministro Escrivá. Tras varias conversaciones entre las secretarias con el «único ministerio del mundo al que no les funciona el mail», exponen con cierta ironía desde la Consejería de Derechos Sociales, se pusieron en contacto con la jefa del Gabinete del ministro para preguntarle de qué manera podían enviarle «una carta de la consejera» a Escrivá, y la jefa del Gabinete les dio su correo personal como solución. La carta no fue devuelta por el correo, luego todo estaba bien.

Al no obtener respuesta de Escrivá tras dos meses, Derechos Sociales se vuelve a poner en contacto con el Ministerio, que sostiene que «no les llegó» la carta. Ante ello, se remite de nuevo la misiva, esta vez por registro, con entrada el 5 de octubre. La consejera critica el «interés nulo» en este asunto pese a que se constataba «la urgencia» de la reunión, porque se envió la carta a ese e-mail que le dio el propio Ministerio, existieron llamadas entre los gabinetes de ambas administraciones e, incluso, salió publicado en los medios de comunicación el contenido de la carta. Pero obtuvieron la callada por respuesta.

Desde la Consejería no se entiende que un correo de un Ministerio tenga tales problemas o que si le proporcionan uno personal desde las altas instancias para solucionarlo, después de haber hablado telefónicamente en varias ocasiones, digan que nunca lo recibieron. Y enfada que lo hagan en una respuesta por escrito en el Senado.

«El ministro salva su inoperancia señalando a otra administración», censura Santana

«Lo que ha hecho Escrivá es pasar de contestarnos», censura Noemí Santana, que expone que Canarias se gasta de su presupuesto entre 60 y 70 millones de euros al año en el cuidado de los menores migrantes. Solo ha recibido 10 millones del Ministerio de Derechos Sociales el año pasado y que rascó de su presupuesto, precisa. Santana celebró en un principio que en las cuentas de 2022, el Estado haya destinado una partida de 50 millones de euros para la migración en Canarias. No obstante, Anselmo Pestana, delegado del Gobierno, aclaró que esos recursos son para los convenios con las ONG que trabajan con el Gobierno central en atender a los adultos, que son de su competencia. Los menores competen al Ejecutivo de Canarias por el hecho de llegar a las costas isleñas.

«Durante año y medio hemos atendido muy bien a todos los menores», exponen desde la Consejería. «Parece que hay que dejarlos en la calle o en un polideportivo para que nos hagan caso», apostillan. Solo en 2020 llegaron más menores a Canarias que en toda la crisis de los cayucos de 2006-2009. La Comunidad Autónoma atiende a unos 2.600 menores en solitario y Santana demandaba en la carta al ministro Escrivá más recursos del Estado, los Fondos Europeos de Migración y Asilo (Fami) que le correspondían, así como que el resto de comunidades autónomas fueran corresponsables en los cuidados a los chicos y chicas migrantes, como también lo ha pedido el propio presidente, Ángel Víctor Torres, compañero en el PSOE de José Luis Escrivá.

Traslada su «enfado» con la actitud del Ministerio a su compañera, la ministra Ione Belarra

En la polémica misiva que ya está en poder del Ministerio, Noemí Santana detalla que la Comisión Europea permite que de los fondos incluidos en el marco del Programa de Asilo, Integración y Migración 2014-2020 se destine como una de sus prioridades «el refuerzo de las capacidades de acogida de los menores no acompañados». Sin embargo, el Ministerio de Escrivá, responsable de la gestión de los fondos, no los utilizó para la acogida de los menores en Canarias. Además, en la carta indica que en junio, en una reunión entre el Ministerio, la Comisión Europea y el Gobierno canario en Madrid con motivo de la visita de la directora general de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión, Monique Pariat, ésta ratificó que los fondos europeos de Migración y Asilo «pueden y deben ser también utilizados para la acogida de estos menores», entre ellos 69 millones destinados a Canarias. Ante ello, pidió el 23 de julio una reunión de urgencia con el Ministerio para establecer los criterios de reparto de estos fondos europeos, así como la distribución de los menores, por ley, a otras comunidades, y aún espera por el encuentro.