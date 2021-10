Clavijo: «En los presupuestos más expansivos, seguimos a la cola»

La irregularidad de que Madrid compute en las cuentas para el próximo año 200 millones de parte de la deuda de carreteras de más de 1.000 que Canarias ganó en los tribunales al Estado, y que por lo tanto son ya de la Comunidad Autónima, levanta ronchas. Hay dudas en el Gobierno al respecto, por parte de los empresarios no se entiende y desde la segunda fuerza política de las Islas se habla casi de tongo. El secretario general de CC, Fernando Clavijo, en su primera valoración de las nuevas cuentas estatales, antes de que el Consejo Político de la organización nacionalista lo haga hoy de manera oficial, ya destaca que ese dinero «tendría que estar en un capítulo aparte para que no compute como inversiones del Estado en Canarias». El también senador autonómico asegura sentirse «muy decepcionado» por el hecho de que «en los presupuestos más expansivos y de mayor gasto de la historia, Canarias sigua a la cola y alejándose más de la media estatal en inversión». «El proyecto nos sigue distanciando de la ansiada y legítima aspiración de Canarias de estar en la media de la inversión de España, incumpliendo una vez más el REF».

«Nos preocupa la ausencia de partidas concretas como el convenio de infraestructuras educativas, el de obras hidráulicas, la financiación para las universidades públicas establecidas en el REF por ser región ultraperiférica, o la de proyectos concretos a financiar en Canarias con los fondos Next Generation», afirma el dirigente nacionalistas, quien insistió en que «hay 27.000 millones de fondos europeos de gasto finalista y Canarias no sale reflejada salvo los 50 millones de un plan de infraestructuras turísticas que suplanta otro que ya había en esa materia». “Estos presupuestos no cumplen con lo esperado para Canarias, ni cubre lo que necesitamos para superar la crisis», recalcó.