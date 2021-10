Espino se enfrenta a Cs por una donación a La Palma y arremete contra NC

La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, registro ayer una solicitud a la Mesa de la Cámara en la que solicita que a los 200.000 euros que la Cámara tiene previsto donar a La Palma, para ayudar a paliar la catástrofe generada por la crisis volcánica, se sumen otros 200.000 euros del remanente del Grupo Mixto, donde se encuentra ella sin representar a ningún partido al abandonar Ciudadanos, junto al diputado de la formación naranja Ricardo Fernández de la Puente. La iniciativa de Espino generó ayer un enfrentamiento con su excompañero de partido y de grupo. Fernández de la Puente consultó a los servicios jurídicos de la Cámara como al órgano fiscalizador, quienes le expusieron que «no es posible tal donativo puesto que la subvención con que se dota a los grupos parlamentarios es de carácter finalista y no se puede destinar al fin pretendido por el mero hecho de que una diputada tránsfuga así lo estime oportuno». De la Puente afirmó que el anuncio «teatral» de Espino en nombre del Grupo Mixto no fue acordado con él y señaló que su partido apoya a La Palma pero esta donación no se puede hacer. También se desmarcó de «las graves afirmaciones vertidas por Espino acerca de otras formaciones políticas», en concreto sobre NC y sobre el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez.

La diputada, que abandonó Ciudadanos, carga contra Román Rodríguez

Espino anunció por la mañana que el Grupo Mixto iba a donar a La Palma 200.000 euros, algo más de la mitad de los fondos de que dispone el Grupo Mixto en este momento, «gracias a ser ahorrativo y riguroso con el uso del dinero público». Además aprovechó la rueda de prensa para desmentir que la Mesa de la Cámara la haya declarado «tránsfuga de puertas para adentro», y explicó que este órgano de gobierno del Parlamento «lo que ha dicho es justo lo contrario», pues «no puede hacer declaraciones en función de valoraciones o acuerdos políticos, sino fundamentadas en las leyes y en el Reglamento de la propia Cámara». En este sentido, recalcó que, según el Reglamento del Parlamento y las leyes españolas, no es tránsfuga, pues su decisión de abandonar Ciudadanos «se debe al incumplimiento de los compromisos adquiridos» por este partido con los canarios, cuando se presentaron a las elecciones.

Tilda al vicepresidente de machista y lo acusa de gastar dinero público sin tino

La portavoz del Grupo Mixto llamó la atención sobre «la persecución que ha emprendido» contra ella «un partido (NC) que se llama nacionalista, que dice defender los derechos de los canarios» y cuya creación, recordó, «se produce como consecuencia del mayor caso de transfuguismo de la historia de Canarias». A su juicio, este comportamiento de Nueva Canarias y, más en concreto, de su presidente, Román Rodríguez, se debe a «la defensa de los intereses de los canarios» ejercida por ella, lo que la ha llevado a «decirle unas cuantas verdades al señor Rodríguez en el Parlamento». Entre ellas, indicó haberle recriminado que «no ejecute parte del presupuesto, cuando miles de canarios lo están pasando mal, sus apaños con el Gobierno de Sánchez, para no reclamar que se pague lo que es de los canarios, como el dinero de la sentencia de carreteras, o el gasto en encuestas electorales cocinadas a su gusto». También ser refirió a las denuncias vertidas por «su creciente gasto en asesores, sus reiterados aumentos de sueldo, sus tejemanejes en la televisión pública y su falta de educación y actitudes machistas». Según Espino, al también vicepresidente del Gobierno «la crítica política le incomoda porque lo presenta a los ciudadanos tal y como es, un político que si alguna vez tuvo la vocación de servicio público, la perdió hace ¡ tiempo y ahora lo que hace es servirse él de lo público».