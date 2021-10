Canarias, expectante y vigilante ante unos presupuestos ‘de récord’

Esta mañana llegan al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, los segundos de la actual legislatura y del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y con ello toda la información sobre los contenidos concretos de las partidas de gasto y la distribución regional del mismo en los distintos capítulos de inversión y transferencias de capital. El Gobierno de Canarias y el conjunto de las fuerzas políticas y de los sectores económicos de las Islas se mantienen expectantes sobre la ficha financiera isleña en el marco de unas cuentas que pasan por ser las más expansivas y con mayor gasto público de la historia, con 196.143 millones.

Apelando a esta circunstancia y a los compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez con la agenda canaria y con las necesidades del Archipiélago para una recuperación económica que supere los efectos de la pandemia, Canarias confía en que, al menos al acabar la tramitación del proyecto, se incorporen todos y cada uno de los conceptos que conforman el grueso de la aportación financiera estatal, tanto en materia de inversiones como en el ámbito de la compensación a la lejanía y a la singularidad.

El Ejecutivo regional cree que los Presupuestos de 2021 en vigor, aunque la oposición y distintos sectores económicos consideraron que «daban la espalda a Canarias», son un punto de partida razonable, pero que obviamente deberá ajustarse al incremento del gasto general, sobre todo por la incorporación de los 27.623 millones de fondos europeos, y por el efecto de algunas medidas de apoyo específico a la recuperación económica de las Islas, el territorio más castigado de todo el Estado, por los efectos de la pandemia, sobre todo en el sector turístico.

La inclusión de las partidas del REF expresamente reconocidas en las reformas de la propia ley económica y fiscal y del Estatuto de 2018 (pobreza, seguros agrarios, agenda digital, universidades, becas...); las subvenciones y compensaciones ya consolidadas en las transferencia de otros años (transportes, potabilizadoras, POSEI agrícola...); el mandato del propio fuero isleño de que la inversión directa del Estado no baje de la media del conjunto del país (puertos, aeropuertos, gastos de los ministerios); el mantenimiento y, en su caso, la actualización de los diversos convenios de infraestructuras (carreteras, costas o aguas,) y de empleo (PIEC); y un tratamiento singular en el reparto de fondos europeos conforman el conjunto de demandas canarias en las nuevas cuentas estatales.

A todo ello se ha sumado un nuevo elemento de preocupación como es garantizar que el Ministerio de Hacienda respete los incentivos del REF de modo que las Islas queden exentas de la aplicación del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades que incorpora el nuevo proyecto presupuestario.

También la crisis migratoria estará presente en los debates y negociaciones, y de manera tangencial se pondrá el foco asimismo sobre la posibilidad de incorporar ayudas a La Palma por la crisis volcánica más allá de las específicas que ya se han otorgado vía decreto.

Dudas en NC y ASG

La percepción de los socialistas del Ejecutivo canario, así como del presidente regional, Ángel Víctor Torres, en los días previos a conocer el detalle presupuestario es de razonable optimismo, pero varios de los socios del ‘pacto de las flores’, en concreto NC y ASG, albergan dudas sobre el reflejo real inicial de las demandas isleñas en el proyecto que se va a remitir a las Cortes. De hecho, NC ha expresado claramente sus temores al respecto a la vista de las posiciones del Gobierno central en algunas de las cuestiones que han estado sobre la mesa durante los últimos meses como son la fiscalidad de las producciones audiovisuales realizadas en las Islas, lo que suponía un incumplimiento del REF, y el tratamiento del plátano en la ley de Cadena Alimentaria. En ambos casos, aunque finalmente el Estado ha cedido y asumido los planteamientos isleños, el Ejecutivo de Sánchez trató de eludir esas demandas.

Esos desencuentros son los que llevan a NC, a ASG y a otros sectores políticos y económicos de Canarias a desconfiar sobre el contenido real de la ficha financiera isleña en el proyecto presupuestario, tal como trasladó el diputado nacional de la primera de estas formaciones, Pedro Quevedo, a sus interlocutores del Gobierno central en las reuniones previas a la propia negociación de la cuentas, primero al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, y el pasado miércoles al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

Inversiones reales y planes de recuperación son las prioridades de los socios de NC SUMARIO:

Quevedo ha recordado en este sentido que ya en los Presupuestos de 2021 el Gobierno incumplió de entrada el compromiso de dotar todas las partidas del REF reconocidas en el Estatuto, que necesitó de una negociación durante la tramitación parlamentaria del proyecto, incorporando cerca de 100 millones para el conjunto de ellas, aunque 40 se referían a la partida de infraestructuras educativas que el Gobierno «olvidó» incorporar al Presupuesto inicial.

El diputado de NC insiste en que su voto estará condicionado al cumplimiento de los compromisos del Gobierno y el pacto de legislatura con el PSOE en relación con la agenda canaria y el cumplimiento del REF, como asegura que ha demostrado en los recientes conflictos sobre la fiscalidad del cine y la singularidad del plátano, y además pretende que todas las partidas estén garantizadas para el caso, probable según él, de que estos Presupuestos tengan que prorrogarse en 2023. Se aventura por ello un duro proceso negociador durante la tramitación para la incorporación de enmiendas.

Aunque el voto de Quevedo no fue determinante para sacar adelante las cuentas del 2021, el contexto político actual y varias votaciones de los últimos meses, donde su voto determinó la mayoría, le colocan como un posible escaño estratégico, no quizá para rechazar las enmiendas a la totalidad que presente la oposición, pero sí para sacar adelante las distintas secciones presupuestarias, sin cuya aprobación de cada una de ellas el conjunto del proyecto decaería.

Moncloa excluye a CC

En otro partido nacionalista canario presente en las Cortes, CC, no aclara por ahora si repetirá su estrategia del año pasado y presentará enmienda de totalidad. De momento, el Gobierno aún no ha contactado con la formación isleña en el marco de la ronda con los grupos parlamentarios por estar su diputada, Ana Oramas, de baja. El secretario general de la formación y senador autonómico, Fernando Clavijo, ha alertado al PSOE que estará «vigilante» para evitar «una rebaja» de los fueros canarios y señala que «no se entendería que tras el anuncio de que serán los Presupuestos más expansivos de la historia y motor para una recuperación justa de todos los territorios, estos no respetaran el Estatuto de Autonomía y el REF».

Advierte Clavijo que para CC ambos fueros son líneas rojas «inquebrantables» y que «serán el punto de partida si quieren que esta fuerza política apoye las cuentas para el próximo ejercicio».

El nacionalista defendió «la necesidad de tender puentes de diálogo en un momento de fragilidad económica y social como el actual, pero Canarias no puede hipotecar su presente y su futuro a los dictados de un PSOE, subordinado a la aritmética parlamentaria, empeñado en favorecer a sus socios de Gobierno y no a la realidad de cada territorio, en particular, a la realidad de Canarias».