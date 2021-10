El grupo de Vox en el Congreso ha solicitado a la Mesa parlamentaria que retire la condición de diputado a Alberto Rodríguez "por lo que resta de legislatura", al entender que la inhabilitación al sufragio pasivo por 45 días dictada por el Tribunal Supremo conlleva la pérdida del acta.

En una rueda de prensa este lunes, el portavoz del grupo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha indicado que su petición a la Mesa fue registrada el viernes, el día siguiente de conocerse la sentencia del Supremo que condenaba al diputado canario de Unidas Podemos a una multa de 540 euros por atentado a la autoridad, por una patada a un policía en una protesta en Tenerife en 2014, así como a esa inhabilitación para el sufragio pasivo por 45 días.

"Este agresor de policías no puede seguir un minuto más alterando con su voto los debates del Congreso", ha opinado Espinosa, quien ha lamentado que la Mesa no haya abordado aún la cuestión porque en su última reunión todavía no había sido informada de la resolución judicial.

Para el portavoz de Vox, es "un asunto de máxima gravedad que debería tratarse con la necesaria inmediatez", ya que "este individuo no merece votar ni siquiera en el pleno que comienza pasado mañana", en referencia a la sesión plenaria de este miércoles.