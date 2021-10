El enfrentamiento político entre el Gobierno canario y el PP se dispara por la futura ley

Las primeras propuestas lanzadas por el Gobierno PSOE-Podemos sobre la Ley de Vivienda, de la que todavía no hay borrador, han enervado el debate político entre el Ejecutivo y la oposición. En Canarias, con un Gobierno del mismo color político que en el Estado, la Comunidad Autónoma está dispuesta a aplicar la ley cuando se apruebe con el fin de controlar los precios en las zonas más tensionadas de las Islas, y en aquellas ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, con un pacto entre socialistas y morados también van en la misma línea. Este escenario tanto a nivel nacional como canario dispara la crispación política porque ya el PP a nivel nacional ha advertido con recurrir la norma al Tribunal Constitucional y no aplicarla en aquellas comunidades y municipios donde gobierna. En Canarias el PP ha criticado también la «adhesión» del Gobierno de Ángel Víctor Torres a las medidas contempladas en la futura ley. «Nos parece flagrante que el Ejecutivo autonómico haya anunciado que se suma a este acuerdo, cuando en Canarias no se ha construido una vivienda social desde hace 10 años», señaló la diputada popular por Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita.