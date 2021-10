El PP canario sigue la estela de Casado y asume un discurso alejado del centro

El PP de Canarias asume al completo el duro discurso del presidente nacional del partido, Pablo Casado, sobre la actual situación de España y sobre el bagaje del actual Gobierno de Pedro Sánchez, y seguirá su estela al pie de la letra hacia un programa de tinte conservador a la caza de todo el voto de derechas. Los populares isleños consideran que tanto la intervención del líder del partido en la Convención Nacional del pasado fin de semana en Valencia como las líneas ideológicas expresadas en las ponencias y grupos de trabajo son de «aplicación expresa» en Canarias, y creen además que la situación de «emergencia económica y social» y el «empobrecimiento» que sufre el Archipiélago merecen aún más que ningún otro territorio del Estado las recetas defendidas por Casado.

Con todo, los populares canarios niegan que, pese a las referencias del presidente nacional a todo el argumentario ideológico de la ultraderecha en materia de derechos civiles, inmigración, concepción del Estado autonómico, relación con los partidos nacionalistas, y de guerra cultural contra la izquierda, el partido esté dando un giro a la derecha. Aseguran, por el contrario, que «es lo que ha defendido el PP desde siempre», y que la intervención de Casado se limitó a demostrar la «unidad interna» en torno a su figura y a «presentar las soluciones que necesita el país» y un «programa solvente» para pasar página del «gobierno nefasto de Sánchez y sus aliados independentistas».

Así lo expresó la presidenta del PP canario, María Australia Navarro, durante su breve intervención en la jornada del sábado en el cónclave popular y también lo secundan otros dirigentes regionales consultados. Navarro insistió ayer, preguntada al respecto, que el discurso de Casado «fue muy completo, en el que precisó medidas muy claras que aplicaría en cuanto llegue al Gobierno y por supuesto que desde el PP de Canarias suscribimos todo lo que dijo».

La dirección nacional evita los gestos de apoyo expreso a los candidatables al liderazgo regional

«Demostramos que el PP es alternativa a Sánchez y lo que hizo el presidente fue desglosar su programa para reactivar la economía y el empleo y dar las respuestas a los problemas del país, que son de plena aplicación en el Archipiélago», resaltó la dirigente canaria. Según ella, «no es Casado el que ha dado un giro, sino que fue un líder que nos ilusionó a todos, que nos transmitió fuerza y ganas de trabajar, y quedó clara la unidad del partido en torno a su figura, y también ganas de trabajar por el cambio que se palpa en la calle». «No veo que haya un giro en el PP ni en Casado, algo que sí creo que pasa con muchos socialistas moderados que no admiten este Gobierno con Unidas Podemos y con los independentistas como socios, incluido Bildu», resalta la presidenta de los populares canarios. Navarro no considera que la línea ideológica sobre la idea de país en materia económica, social y territorial trasladada desde la Convención Nacional sea un problema para poder aglutinar apoyos si el partido no logra la mayoría absoluta ni en el ámbito estatal, ni tampoco en el ámbito de Canarias, donde previsiblemente cualquier posibilidad de estar en el Gobierno pasa por un pacto con CC. Según ella, «el discurso de Casado es el mismo que transmitimos desde el PP de Canarias, porque aquí hay un gobierno que es un clon del de Sánchez, que está todo el día en el autobombo y la propaganda, pero los datos económicos y sociales son tozudos».

Insiste Navarro en que «nosotros salimos siempre a ganar, pero si hay que gobernar con alguien, sería obviamente a través de un programa de gobierno, y creo que con el discurso de Casado se puede sentir cómodo cualquiera, incluidos muchos socialistas que están desencantados del sanchismo, que se sienten engañados y abandonados».

Más allá de las interpretaciones sobre la dirección ideológica emprendida por la dirección nacional y por el propio Casado, la presidenta del PP isleño y otros dirigentes regionales consultados resaltan que la clave de la Convención Nacional era dar un claro mensaje de unidad y relanzar el partido como alternativa de Gobierno con posibilidades de lograr una mayoría suficiente en las próximas elecciones, además de dar respuesta efectiva a problemas de fondo del país, pero también a cuestiones muy concretas.

«Lo que planteó Casado son respuestas concretas a cómo reactivar la economía, cómo generar empleo, qué hacemos con la sociedad del bienestar, como dar respuesta a la dependencia», resume Navarro en este sentido.

El otro elemento sobre el que los populares canarios se mostraban atentos a lo que pudiera surgir en el cónclave valenciano era el relacionado con la convocatoria del congreso regional del partido y el debate sobre el futuro liderazgo. En este sentido, hay una coincidencia casi total en que la dirección nacional del partido evitó gestos que pudieran interpretarse como de apoyo o preferencia sobre ninguno de los dos candidatables en estos momentos, la propia Navarro y el presidente del PP de Tenerife y alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. Tampoco surgió ninguna información relevante sobre la fecha del Congreso regional, cuya convocatoria la cúpula de Génova decidirá en las próximas semanas.

«El ejecutivo regional está todo el día en la propaganda, pero los datos son tozudos», subraya Navarro

La palabra, de los afiliados

Navarro afirmó ayer que «cuando toque el Congreso, la palabra la tienen los afiliados y todo aquel que tenga ganas e ilusión, yo en persona le animaré a que se presente», recalcando sobre ella misma que «la ilusión se tiene siempre porque para estar en política hay que tener siempre ganas y fuerza y yo estoy muy apegada al partido y a Canarias».

«De esta convención, todos, con y sin responsabilidades, hemos salido muy motivados para trabajar con más ganas si cabe que antes de entrar en ella», recalcó la líder canaria. Según distintas fuentes cercanas al secretario general del partido, Teodoro García Egea, la apuesta de éste por Domínguez como futuro presidente regional del partido es clara y consideran que no hacían falta en Valencia gestos de ningún tipo en este sentido porque, además de estar fuera de lugar, podrían incomodar a la delegación canaria y a la propia Navarro, de la que dan por hecho que dará un paso atrás en el momento preciso.

Solidaridad con La Palma

Navarro destacó ayer por otro lado los gestos de solidaridad y apoyo de todo el partido y de las 9.000 personas que abarrotaron la Plaza de Toros de Valencia hacia la isla de La Palma por la crisis volcánica que está sufriendo, así como hacia a los compañeros palmeros que no pudieron acudir a la convención por encontrarse en primera linea de gestión de la misma, entre ellos el presidente insular del partido y presidente del Cabildo, Mariano Hernández, y los concejales de los municipios afectados. «Ha sido una convención de mucha emoción porque todo el partido se volcó con La Palma y en un compromiso unánime con la recuperación de la Islas, además de las muestras de apoyo, solidaridad y cariño para con los palmeros», resaltó ayer Australia Navarro, recordando que durante la intervención de Domínguez como presidente insular de Tenerife, éste animó a todos los asistentes a que se colocaran una pequeña pegatina de apoyo con la leyenda Fuerza a La Palma, y que el propio Pablo Casado subió al estrado para recibirla y ponérsela.