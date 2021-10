Ferraz aplaza el congreso grancanario para evitar el choque Franquis-Hidalgo

La dirección federal no dio ayer explicaciones sobre los motivos del aplazamiento en la comunicación que mandó a la formación en Canarias. Solo expresa que «atendiendo a los plazos suficientemente amplios se considera razonable adaptar dicho calendario a las circunstancias actuales del PSOE-Canario que permitan celebrar los procesos con plenas garantías». Después de difundirse esta comunicación, desde la secretaría de Organización del PSOE en Canarias se achacó el aplazamiento a «la situación de excepcionalidad que se está viviendo en el Archipiélago como consecuencia de la erupción volcánica de La Palma», por lo que quedan suspendidos los procesos de las agrupaciones insulares de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, las cuales ya tenían fijados sus respectivos calendarios congresuales. El resto de Islas carecía aún de fechas para la celebración de este órgano.

El PSOE quiere que la reelección de Torres sea pacífica, sin unas primarias ‘hostiles’ por medio

No obstante, ya desde los dos sectores que están en liza por la secretaría insular de Gran Canaria se entiende que Ferraz ha querido intervenir para promover el diálogo entre ambos candidatos, antes de que se llegue a unas primarias que puedan evidenciar enfrentamientos internos y generar un ambiente belicoso previo a la celebración del congreso regional, donde será reelegido el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, como secretario general del PSOE. De hecho, pese a la suspensión de los congresos insulares, se mantiene la celebración del 14 Congreso Regional del PSOE para los días 19, 20 y 21 de noviembre en Tenerife, lo que indica que Ferraz ha dado más plazo para la presentación de las candidaturas en Gran Canaria para buscar un acuerdo entre los posibles aspirantes, o bien que alguno se retire o que, si no hay entendimiento, el proceso de primarias se produzca tras el congreso regional del PSOE, a fin de que la reelección de Torres se realice en un entorno pacífico.

De seguir con el calendario previsto, ayer se hubiera abierto el plazo para presentar candidaturas. La recogida de avales duraba hasta el 18 y si había más de un candidato, como así parece ser por ahora, se producirían las primarias cuya jornada de votación estaba prevista el 6 de noviembre, dos semanas antes que el congreso regional del PSOE.

Por tanto, con la suspensión de los congresos insulares, en especial el de Gran Canaria, se evita que el proceso de primarias enturbie el ambiente del máximo órgano regional donde Torres será el único candidato a la secretaría general, y se esquiva en ese encuentro el posible descontento del que hubiera sido el aspirante perdedor en las primarias insulares y de sus afines.

En el partido no hay dudas de que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria va a ser el candidato a la Presidencia del Cabildo de la Isla, por la proyección que tiene, dado el apoyo electoral que obtuvo en las elecciones locales de 2019, donde el PSOE fue el partido más votado en Las Palmas de Gran Canaria -una de las plazas en votos más importantes para la formación en Canarias-. Hidalgo logró once de los 29 concejales con 48.558 (31,7% de los sufragios), y cuatro ediles más que el PP. Por ello, pudo reeditar el pacto con NC y Podemos para gobernar.

El sector oficial pretende la bicefalia y el primer edil el control del partido y la corporación insular

Nadie en el partido discute que dará el salto al Cabildo en 2023 y, por ello, el alcalde quiere que no haya bicefalia entre la dirección de la formación en la Isla y su candidatura al Cabildo. Sus afines defienden su autonomía para elegir a las personas que han de ayudarle a timonear el PSOE grancanario y que camine de la mano con el Cabildo. Según compañeros muy cercanos, Hidalgo no desea que se repita lo que le está sucediendo como alcalde con la Agrupación Local de Las Palmas de Gran Canaria, con la que no mantiene afinidad.

El partido en la capital grancanaria lo dirige Miguel Ángel Pérez, que se enfrentó precisamente a Hidalgo en las primarias de la Agrupación Local en 2018 -siendo por tanto Hidalgo ya alcalde-, y le ganó por siete votos. Pérez, también consejero del Cabildo, fue apoyado entonces por Franquis y defendió en su enfrentamiento en las primarias con Hidalgo la bicefalia, de modo que el dirigente del partido fuese distinto al candidato a la institución. En el PSOE suele ser todo lo contrario y quien lidera la plancha electoral dirige el partido, como es el caso del propio Ángel Víctor Torres o Pedro Sánchez.

No obstante, dentro del partido muchas voces opinan que no tiene por que ser así y recuerdan que el propio Hidalgo concurrió como candidato en 2015 y 2019 sin liderar la Agrupación Local de la capital, o Luis Ibarra lo hizo en el Cabildo grancanario sin dirigir la insular. Sebastián Franquis es un histórico del PSOE, tiene numerosos apoyos y está ganando peso con su gestión en la Consejería de Obras Públicas. La batalla, si prosigue y no la frena Ferraz, se perfila más que interesante.