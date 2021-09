Quevedo inicia las negociacionescon Hacienda sobre los Presupuestos

Primer paso concreto de NC para evaluar su posición sobre los Presupuestos estatales del próximo año, que el Gobierno central pretende remitir al Congreso en las próximas semanas. El diputado de la formación canaria, Pedro Quevedo, se reunirá el miércoles con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el primer contacto formal para el inicio de la negociaciones. Quevedo trasladará al representante del ministerio los planteamientos de su formación en relación con la ficha canaria en las nuevas cuentas estatales, que pasa por recoger todos y cada uno de los aspectos del REF que contiene previsiones presupuestarias anuales. No es previsible, sin embargo, que el gabinete de Montero le facilite ya en este primer contacto el contenido de las partidas que afecten al Archipiélago dado que, de hecho, el anteproyecto de ley está aún en fase de elaboración, aunque sí muy avanzado y casi listo para que el Consejo de Ministros lo apruebe y lo remita a las Cortes.

Quevedo recordó ayer que esta negociación se inicia tras constatar que el Ministerio había dado los pasos necesarios para cumplir su compromiso de que antes de finalizar el año se restauraría el REF canario sobre las producciones audiovisuales en las Islas, recuperando el 80 % de diferencial fiscal respecto a las del resto del Estado. Fue una de las condiciones que NC puso a Montero para empezar a hablar de su respaldo a las cuentas estatales que mantuvieron el 19 de julio y a la que también asistió el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. “NC no negociará los Presupuestos si previamente no se restablece el REF. No los apoyaremos”, aseguró entonces el diputado.

Ayer, sin embargo, dio por prácticamente resuelto ese conflicto tras aprobarse la semana pasada la enmienda del PSOE en el Senado, pactada previamente con NC, al proyecto de ley por la que se modifica el real decreto ley 17/2020 con el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid19. Según el diputado de NC, el compromiso de Montero en la reunión de julio para resolver la modificación del REF antes del 31 de diciembre “va bien” y abre por tanto la vía de la negociación sobre las cuentas estatales del 2022, en cuya aprobación su voto podría ser determinante.

Más que la media de inversión

El nacionalista recordó que el proyecto de ley en el que se ha corregido el recorte de la bonificaiones al cine canario vuelve el jueves al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, y que ya está activado el procedimiento para que el Parlamento de Canarias vote el martes en un pleno extraordinario el informe preceptivo.

“Encauzado el compromiso adquirido, iniciaremos las conversaciones, pero siendo exigentes con el cumplimiento del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que recoge las bases de la agenda canaria”, resaltó ayer el diputado.

Por ello, anticipa que exigirá que todos los programas del REF tengan consignación presupuestaria, “como conseguimos, por primera vez, en los Presupuestos de 2021 gracias a este acuerdo”. Exigirá, asegura, que la inversión en infraestructuras de interés general en las Islas esté por encima de la media estatal, como ampara los artículos 95 y 96 del Régimen Fiscal; también reclamará la transferencia de la dotación acordada para 2022 en cumplimiento de las sentencias del Supremo relativa al convenio de carreteras, 200 millones de euros. Al respecto recuerda que, en las negociaciones para apoyar los PGE de 2021, Nueva Canarias logró desbloquear un conflicto permanente en los últimos cuatro años. “De esta manera se consiguió que a través de la disposición adicional 153 se transfirieran a Canarias los primeros 100 millones de euros”, asegura el diputado.

El acuerdo contempla que, en 2022 y 2023, se consignen 200 millones de euros, en cada uno de los dos ejercicios económicos.