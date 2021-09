Clavijo exige "responsabilidad" a Torres para evitar que el Plátano de Canarias quede "herido de muerte"

Durante una rueda de prensa al término del Consejo Político Nacional del partido, el nacionalista advirtió al PSOE canario que "o se impone en Madrid o comienza la cuenta atrás para el Plátano de Canarias" ante la inminente aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria, que se debatirá el 22 de septiembre en el Congreso de los Diputados.

"Seguiremos peleando hasta el último minuto, como hemos hecho todos estos meses junto al sector, al lado de los 8.000 pequeños productores para conseguir hacer ver a todas las fuerzas políticas en Madrid que sin una excepcionalidad al plátano, el cultivo muere", resaltó.

Clavijo apuntó que "hablamos no solo de la economía que genera el subsector sino también de paisaje". "Un paisaje que --continuó--, en el caso de que el PSOE siga empeñando en ir contra el sector y contra las Islas y se niegue a aprobar una excepcionalidad para este cultivo único y que no compite con ningún otro en todo el territorio estatal, va a desaparecer. Y eso no es solo que lo digamos nosotros; lo dice el propio sector".

De esta manera, hizo especial hincapié en que solo con "voluntad política se evitaría un enorme problema para las islas" porque "ya no caben ni excusas ni promesas ni medias tintas".

Por ello, exigió al PSOE canario, al que acusó de "decir una cosa aquí y defender otra en Madrid" que "se posicione y aclare si está del lado de Canarias o, una vez más, del lado de Madrid", así como, instó al presidente Torres a aclarar si "quiere que el plátano canario desaparezca".

"Siguen sin llegar respuestas" ante la inmigración

Por otra parte, el secretario general nacional de CC se refirió al drama migratorio y a la falta de respuestas del Gobierno de España. "Siguen sin llegar respuestas cuando Canarias soporta sola la acogida de casi 3.000 menores no acompañados".

En este contexto, Clavijo anunció valoró de forma negativa "la parálisis de la ponencia migratoria en el Senado".

El también senador aseguró que "con 3.000 menores atendidos por la Comunidad Autónoma, 21 días continuados en la llegada de pateras y cayucos y más de 500 muertos solo en el mes de agosto, el PSOE ha decidido paralizar las conclusiones de una Ponencia por la que han pasado 37 entidades y expertos en migración, entre ellos, Cruz Rojas, Actur, CEAR, Amnistía.

"37 personas y entidades que trabajan con el fenómeno migratorio, a las que se le consultó para que aportaran sus experiencia y a las que ahora, por puro interés político, se intenta silenciar", sentenció.