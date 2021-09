Los partidos quieren ahora debatir sobre los geriátricos tras diez meses de silencio

Los partidos políticos se han dado prisa en pedir una comisión monográfica para debatir el informe de la Diputación del Común sobre la situación de las residencias de mayores, desde que ha salido a la luz pública que fue entregado en noviembre del año pasado al Parlamento canario, hace diez meses, y aún no ha sido analizado. Se excusan en que van presentando sus propias iniciativas y como este documento es externo, es decir, de la Diputación del Común, debía haberse incluido en el orden del día por la Mesa de la Comisión de Derechos Sociales que preside María del Río, diputada de Podemos. En este contexto, la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, responsabilizó ayer a Podemos de «la grave situación de las residencias de mayores del Archipiélago denunciada por el Diputado del Común» y urgió a María del Río a que «incluya, de forma urgente», en el orden del día de la próxima comisión la exposición del citado informe.

Según María del Río no ha habido «ningún retraso» en su debate porque es un informe elaborado con datos de 2019, previo a la pandemia, que no refleja la situación actual. «No es nada urgente», recalca la diputada, porque si así fuera la propia Diputación del Común debió haber acudido a la Fiscalía entonces.

Sostiene que en el año y medio que lleva su partido en el Gobierno, con la covid por medio, la situación de las residencias ha mejorado, se han puesto más inspectores y controlado los servicios y las residencias canarias han sido de las más bajas en mortalidad._ Por ello, no entiende por qué el Diputado del Común cuando ha ido en distintas ocasiones al Parlamento no les ha tirado de las orejas sobre que no habían examinado este informe.

En esto coinciden Cristina Valido (CC) y Poli Suárez, diputado del PP. Estos grupos, no obstante, han pedido la comparecencia monográfica sobre este documento para determinar en realidad su alcance y para preguntarle al Gobierno qué ha hecho desde que se presentó a finales del año pasado. También «hay preguntas que hacer al Diputado del Común porque se dicen cosas sin poner el nombre de los centros», expone Valido. Subraya que «hay que ser muy prudentes y no se puede generalizar, porque son pocas las residencias que se han analizado en relación a todas las que hay».