CC pide fijar el reparto de los menores migrantes en la ley de presupuestos

Coalición Canaria (CC) cree que la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) da una oportunidad para establecer la tutela compartida de los casi 3.000 menores inmigrantes que están a cargo de la Comunidad Autónoma, una cifra que excede con mucho la capacidad de acogida y atención de las Islas. Es verdad, reconocen los nacionalistas, que legislar sobre esta cuestión en la ley de los PGE no sería la fórmula más ortodoxa para resolver la sobrecarga en los servicios públicos del Archipiélago, pero no es menos cierto que «no sería ni la primera ni la última vez», puntualizó el secretario general de CC, Fernando Clavijo, que se aprovecharía la normativa de los PGE para resolver asuntos no estrictamente presupuestarios.

Clavijo explicó que Canarias no puede estar «al albur o el capricho» de las demás autonomías, a excepción de esas cuyos Gobiernos regionales, de manera puntual y más bien de forma testimonial, acceden a hacerse cargo de parte de estos menores. El propio presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, ha dicho en más de una ocasión que es necesario instaurar una suerte de solidaridad obligatoria en la atención a los menores inmigrantes. El líder de CC considera que la ley de los PGE permitiría zanjar este asunto, más urgente desde el repunte de la llegada de pateras.

En lo relacionado con los presupuestos en sentido estricto, el también senador por la Comunidad Autónoma, que compareció ante los medios junto a la portavoz de su partido, María Fernández, expuso que en CC les preocupa que la única exigencia que le han escuchado a Torres sea el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF). «Nos parece tremendo que la demanda sea que se cumpla la ley: ¿se imaginan ustedes a vascos o catalanes implorando el cumplimiento de la ley, que se respeten sus derechos? La ley se ha de cumplir siempre, y lo que se negocian son asuntos coyunturales», argumentó el nacionalista, que no menos preocupado se mostró por la demanda del vicepresidente del Gobierno regional y líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez. «Y Román Rodríguez pide que se cumpla el equivalente al 20% de una sentencia [la del incumplimiento del convenio de carreteras] que es firme y sigue sin respetarse», dijo.

Clavijo y Fernández hicieron hincapié en que de los próximos PGE dependerá que las Islas salgan antes o después de la crisis. En este sentido, los dos representantes de CC señalaron que Canarias debe exigir al Gobierno de Pedro Sánchez lo mismo que este viene exigiendo en Bruselas, es decir, que se dé una respuesta a la crisis del coronavirus adaptada al «impacto» en cada territorio. «Nos preocupan la debilidad, la sumisión y la falta de expectativas del Gobierno de Canarias», subrayó.