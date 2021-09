Coalición Canaria (CC) rechaza el polémico decreto anticovid del Gobierno regional. Los nacionalistas consideran que el primer responsable de la vorágine normativa y legislativa para contener la pandemia es el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su decisión de no prorrogar el estado de alarma nacional, pero su parecer sobre la hoja de ruta del Gobierno de Ángel Víctor Torres no es mejor. El decreto del Gabinete autonómico es una “huida hacia delante”, subrayó el secretario general de CC, Fernando Clavijo, “un copia y pega de decretos similares de otras Comunidades Autónomas” que ya han sido laminados por la Justicia. Y lo que es peor: a juicio de los nacionalistas, la nueva normativa regional “pone en tela de juicio derechos fundamentales de los canarios”.

Aunque ni Clavijo ni la portavoz de CC, María Fernández, quisieron adelantar el sentido del voto de su partido en el Parlamento de Canarias, todo parece que los diputados de Coalición votarán en contra del decreto cuando llegue a la Cámara para su convalidación. El secretario general de CC lamentó no haber recibido ni una sola llamada desde el Ejecutivo de Torres para poder contribuir en la redacción de la normativa: “Ni una sola llamada al principal partido de la oposición”, se quejó. Una muestra más, según el también senador por la Comunidad Autónoma, de la “arrogancia y prepotencia” que, afirmó, caracterizan la forma de gobernar de Torres y su equipo. “Seguro que hubiésemos podido contribuir, o al menos lo hubiésemos intentado”, añadió.

La portavoz de CC, abogada de profesión, expuso que el decreto está “plagado de inconcreciones”, hasta el punto de que pretende aplicar un régimen sancionador a lo que se presenta como “meras recomendaciones”. “Hay artículos que afectan a derechos fundamentales; se crea una enorme inseguridad jurídica”, aseveró.

En cuanto a la tramitación parlamentaria del decreto ley, Clavijo insistió en que no puede adelantar la posición del grupo nacionalista, pero sí reconoció que “es difícil aprobar algo cuando no has sido consultado y ni siquiera está bien hecho”.