El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantendrá «en los próximos días» un encuentro con las ocho organizaciones sociales que han solicitado su mediación «de forma urgente» en el proceso de aprobación del proyecto de decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones que la Consejería de Derechos Sociales pretende ratificar en diciembre. Estas entidades solicitaron por carta una reunión con el presidente del Ejecutivo canario el pasado 27 de julio, una demanda que no obtuvo respuesta y que reiteraron el 27 de agosto. Ahora, desde Presidencia del Gobierno explican que «hubo un problema en el registro», por lo que la primera petición se habría traspapelado y no fue tramitada hasta días después de tener conocimiento de la segunda carta.

La intención de Torres es escuchar las demandas que plantean estos colectivos, para después valorar qué soluciones se podrían promover. Las entidades sociales han denunciado que el documento elaborado por la Consejería que dirige Noemí Santana (Podemos) es «restrictivo, vacío de contenido y con vicios en los servicios esenciales». Además, han alertado sobre los efectos negativos que tendría en caso de aprobarse a final de año, porque habría personas que se quedarían sin servicios. Por esto, la reclamación de estas organizaciones pasa por rehacer el documento, para subsanar las carencias y errores que, a su juicio, presenta el proyecto de decreto.

Además de la reunión con Torres, los colectivos exigen que se convoque una mesa sectorial, en la que se cuente con ellos, para reformar el catálogo de servicios y prestaciones de manera integral, en aras de adaptarlo a las necesidades actuales ante el incremento de las familias en exclusión social. La modificación que plantean también busca que las administraciones públicas, oenegés y entidades del tercer sector sepan cuáles son sus competencias y con qué recursos humanos, económicos y materiales cuentan para atender a la población más vulnerable.

Los escritos los firman los colegios profesionales de Psicología de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, la Coordinadora de Acción Social de Canarias, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Canarias, la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade) y el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma (Cermi Canarias).

Estos colectivos se quejan de que sus sugerencias y aportaciones no han sido valoradas por la Consejería de Derechos Sociales durante la elaboración del texto, pese a que desde la institución se asegure que la confección del documento ha sido participativa. Todas las entidades reconocen que se han reunido con los equipos de la Consejería pero no ha servido para nada, porque no han tenido en cuenta sus propuestas.