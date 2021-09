Coalición Canaria acaba de denunciar que el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de La Oliva, conformado por Gana Fuerteventura, PSOE, PP y En Marcha, ha retirado la financiación al proyecto de excavación que se está realizando en el yacimiento arqueológico de la cueva de Villaverde. Los nacionalistas han recordado que la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, visitó recientemente la excavación en la cueva y dijo que este yacimiento se convertiría en un nuevo centro de visitantes.

Para los nacionalistas, lo que hace es «apropiarse de unos trabajos que sufraga enteramente el Gobierno de Canarias, después de haber retirado la financiación del Ayuntamiento sin mover un solo dedo para apoyar este proyecto tan importante y sin haber solucionado los problemas que son de su competencia, como es la filtración de aguas negras».

Los nacionalistas aclaran que cuando era alcalde el nacionalista Isaí Blanco, el Ayuntamiento de La Oliva destinó hasta el año pasado 30.000 euros a costear una investigación que «ha dado unos resultados impresionantes».

«No hay proyecto»

Desde el grupo de CC aseguran que la alcaldesa no ha aprobado este año gasto alguno dedicado a apoyar el proyecto y «vende humo sobre un futuro centro de visitantes para el que no ha movido un solo dedo, entre otras cosas, porque no hay un proyecto». Asimismo, desde la bancada nacionalista critica que el actual gobierno no haya solucionado los problemas de saneamiento que son de su competencia, como es la filtración de un pozo negro cercano que está impidiendo el avance de la excavación en el interior de la cueva».

En opinión de los ediles nacionalistas, en el anterior mandato, con Iballa Pérez, de Coalición Canaria, responsable de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, estaban avanzadas las conversaciones con los vecinos del entorno para solucionar la filtración de aguas negras.

Pérez ha recordado «cómo se habían visitado las zonas con los técnicos e incluso teníamos un presupuesto para la instalación de una depuradora».

Sin embargo, a juicio de los nacionalistas, después de la moción de censura a Isaí Blanco en mayo de 2020, «el Ayuntamiento no ha avanzado en estos trámites, con lo que el problema de las filtraciones continúa».

La cueva de Villaverde es un tubo volcánico con abundantes vestigios del pasado descubierto en 1979 que arrojó importantes hipótesis sobre la prehistoria de la isla de Fuerteventura, donde se descubrió el pasado de un pueblo hoy desaparecido.