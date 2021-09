El Grupo parlamentario Nacionalista (CC-PNC-AHI) urge respuestas ante los retos económicos y sociales que afronta Canarias a un Gobierno regional que padece «una preocupante debilidad, tanto interna como externa».

Su portavoz, José Miguel Barragán, subraya en un comunicado que tras dos años de legislatura «ya no hay tiempo, ya no hay excusas», y que los miembros del ejecutivo regional no pueden «seguir buscando culpables» ni responsables externos de sus «errores».

Abunda en que el Gobierno de Ángel Víctor Torres es débil internamente en cuanto a la relación entre sus socios, y externamente por «el ninguneo y la falta de respeto» que recibe por parte del Estado en «temas fundamentales» para Canarias.

El portavoz del Grupo Nacionalista habla de una «actitud sumisa» ante Madrid, que «está poniendo en peligro hasta nuestros propios derechos, nuestro fuero y Estatuto de Autonomía».

Todo esto, subraya Barragán, hace que el ejecutivo autonómico no sea el más propicio para hacer frente a retos como la recuperación económica, el aumento del empleo, la mejora de la sanidad, la posibilidad de recursos de los servicios sociales o activar políticas específicas para la población joven.

Avanza que uno de los asuntos principales en los que trabajará el Grupo Nacionalista en el nuevo periodo de sesiones es la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2022, en los que «estaremos vigilantes» de que las partidas propuestas permitiran impulsar «las prioridades» de Canarias, que son principalmente la recuperación económica y la creación empleo.

Asimismo, hará un seguimiento a la propuesta de las cuentas públicas del Estado y a la posición que adopte el Gobierno de Canarias ante los mismos, «para que se respeten las cuantías que nos corresponden y cumplan con nuestro Régimen Económico y Fiscal».

También estarán vigilantes a la gestión de los fondos europeos que se haga en Canarias, pues «de nada nos sirven los millones de euros si después no tenemos capacidad para ejecutarlos», argumenta Barragán.

Por último, el Grupo Nacionalista Canario analizará «dos temas pendientes que deben ser tratados» en este periodo de sesiones: la Ley Electoral y la Ley de la Radio Televisión Canaria.

Los diputados nacionalistas tendrán una reunión de trabajo mañana sábado en Teguise, Lanzarote, para analizar todas estas cuestiones, y debatir nuevas líneas de actuación para los próximos meses.