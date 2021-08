Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, informó este lunes de las decisiones adoptadas en un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se analizó el nuevo decreto ley donde la Comunidad Autónoma ordenará todas sus medidas anti-covid, para cubrirse las espaldas tras los fallos contrarios del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS). El documento oficial podría firmarse el jueves; no obstante, el Ejecutivo regional ha asegurado no tener prisa: ""si tiene que ser el siguiente jueves lo será, no es el tiempo lo relevante. Lo importante es tener el mecanismo legislativo y lo trabajaremos con los otros grupos parlamentarios".

📽️ @avtorresp explica que el Consejo ha analizado hoy el futuro decreto ley de medidas sanitarias por la #COVID19, que se prevé aprobar en el Consejo del próximo jueves y que "aglutinará todas las medidas en una única norma jurídica"#CGobCan pic.twitter.com/YQXhvRhZH5 — Presidencia GobCan (@PresiCan) 30 de agosto de 2021

Finalmente, y dada la extensión y complejidad del documento (75 folios y 28 artículos), no se aprobó este lunes, si bien el Gobierno canario espera hacerlo el próximo jueves en el Consejo ordinario. "Hemos intercambiado opiniones con el Gobierno central" y también con otros ejecutivos autonómicos, explicó el presidente, a la hora de elaborar el decreto ley, que según dijo no tiene como objetivo "ir contra nadie" ni "cambiar los criterios de los jueces", en referencia a los reveses judiciales que han recibido varias de la medidas anti-covid propuestas por el Ejecutivo regional.

El decreto ley pasará después por el Parlamento: se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento de Canarias por el procedimiento abreviado y de lectura única y los grupos parlamentarios podrán realizar sus aportaciones. El documento, que tendrá rango de ley, no incluirá medidas rechazadas por los tribunales como el toque de queda, mantendrá el sistema de niveles de alerta y supondrá la derogación de todos los acuerdos anteriores.

El Consejo de Gobierno de este lunes ha servido también para firmar la petición de que se amplíe la limitación de número de personas por grupos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ratificó la propuesta semanas atrás. Según reconoció Torres, el decreto ley que, a priori, se firmará el próximo jueves, tendrá reordenado este epígrafe.

Vea de nuevo la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Canarias:

Número de personas por grupo

Otro de los temas más destacados de la rueda de prensa ofrecida este lunes corresponde a una de las restricciones vigentes. Según reveló Torres, se ha pedido que se amplíe la limitación del número de personas en reuniones/grupos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ratificó la propuesta semanas atrás. El decreto ley también tendrá reordenado este epígrafe.

El 70% de toda la población, con dos dosis

El presidente Ángel Víctor Torres se refirió a la vacunación. "Hoy, 30 de agosto de 2021, el 70% de toda la población canaria (todos los grupos etarios) ha recibido la pauta completa", comentói antes de pasar a felicitar a todo el personal que ha trabajado para que se haya conseguido la cifra antes de final de verano.

En este sentido, no dejó de reconocer que los canarios, como toda la sociedad, tendrá que recibir más dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno El Gobierno canario ha incoado los expedientes para ayudar a los afectados por el incendio de La Palma, y ha aprobado la candidatura para que el Archipiélago sea sede de la Agencia Europea del Turismo. Dicha candidatura cuenta con el compromiso de apoyo por parte del Estado. Por último, se presentó la propuesta de techo de gasto para los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma, que al igual que el decreto ley de medidas anticovid debería aprobarse en el Consejo de Gobierno ordinario del próximo jueves.