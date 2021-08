¿Qué supone dejar la promoción turística de Fuerteventura, su isla, después de más de diez años?

Supone cambiar de registro pero orgulloso del trabajo realizado y del apoyo político recibido de los grupos de gobierno para los que trabajé. Siempre promocionaré mi isla, como no podrá ser de otra manera; porque fue, es, y será siempre un privilegio el haber podido servir a la isla desde su Patronato de Turismo. Valoro, ademas altamente, la complicidad y respaldo recibidos del sector profesional de la isla en el más estricto sentido de la palabra.

¿Se fue con un sabor agridulce o su marcha son cosas del destino bien sea político u de otro ámbito?

Me apetecía un cambio, y mas después de más de un año de duro impacto derivado de la crisis Covid19. Trabajé once años muy a gusto con el consejero Blas Acosta; y con presidentes como Mario Cabrera, Marcial Morales, Lola García, y Blas Acosta, donde el respeto profesional fue absoluto, realizando acciones donde fuimos pioneros incluso a nivel nacional.

¿Cómo valora su paso por el Patronato de Turismo de Fuerteventura ?

Pues para mí muy satisfactoria no solo por mí sino por la implicación y dedicación del propio personal del Patronato, que casi sin medios humanos se realizaron acciones de calado que no son fáciles de olvidar. El exceso de burocracia administrativa ahogan a un Patronato de Turismo que puede caer en la obsolescencia si no se le dota de personal técnico-administrativo que de respuesta a las necesidades que exigen los procesos jurídicos vigentes en la Administración Pública. Ahora, desde otro organismo público me satisface recibir el afecto de cientos de personas haciendo referencia al trabajo realizado, o a las innumerables felicitaciones recibidas tras al acceso a mi nuevo destino.

¿Le quedó algún proyecto sin ejecutar ?

Varios: La activación de clubes de producto que quedaron presupuestados, la aplicación de inteligencia turística Big Data que estaba en proceso de licitación, las jornadas profesionales de Fuerteventura por Europa post Covid19 que también quedaron para licitar, la potenciación de eventos relacionados con turismo nupcial, turismo de moda, o incluso la posibilidad de hacer de la isla un destino «cash free» para consumir destino sin necesidad de llevar dinero metálico encima. Este último es un tema que teníamos bastante avanzado con Paypal España.

Desde su óptica profesional. ¿Qué futuro le augura al destino majorero?

Fuerteventura es uno de los grandes destinos turísticos del mundo. No hay dudas. La isla cuenta con profesionales y músculo para seguir siendo un destino de referencia. Donde quiera que yo me encuentre seguiré recomendando nuestra isla, y referenciandola como un destino indispensable dentro de Canarias. Hay que buscar alternativas al turismo, que haberlas haylas, pero acertando en el tiro con proyectos como los que había iniciado el gobierno insular anterior.

¿Y las debilidades?

Siempre lo dije; el exceso de politización en determinados ámbitos y la lenta profesionalización de algunas estrategias de desarrollo y crecimiento de la isla. La isla necesita unión al margen de ideologías y colores políticos , ya que es uno de los destinos que más dependencia tiene del turismo y uno de los que más acusan la crisis Covid-19. Hay mucha gente que lo sigue pasando mal, y hay que dar respuesta a la diversificación tanto de nuestra economía como de nuestro turismo .

Regresa de nuevo como gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña.

Sí, con la misma ilusión con la que llegué en marzo del 2000 y con el valor sentimental de saber que mi padre estaría mas que feliz porque en A Coruña pasó los mejores últimos veranos de su vida. Ademas, es una ciudad que se vuelca mucho con proyectos ilusionantes.

Sin embargo, su nombramiento ha tenido el rechazo del PP y Marea Atlántica.

Han rechazado el proceso selectivo en sí , pero nada que objetar contra mi persona. Eso lo han dejado muy claro.

¿Existe un interés turístico de A Coruña con el mercado canario y, majorero en particular?

Por supuesto. Canarias ahora es para A Coruña proveedor de turismo y tenemos vuelos directos desde Santiago de Compostela a Fuerteventura con Ryanair y Vueling. Yo invitaría a l@s majorer@s a que conozcan A Coruña como la capital económica de Galicia, con un tejido comercial que impresiona, con una gastronomía excelente, y con un Camino Inglés que forma parte del Camino de Santiago que será toda una experiencia para la gente de Fuerteventura. Estaría mas que encantado de intercambiar sinergias de promoción turística entre Canarias y A Coruña. Ademas existe el vinculo histórico de una relación amorosa entre la escritora gallega Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós.