La Consejería de Transición Ecológica requiere de forma inminente a una treintena de personas especializadas, la mayoría como directores de programas y proyectos, para gestionar los más de 500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation que va a recibir este departamento en el periodo 2021-2026, pero cuyo gasto se ha de comprometer antes de que finalice 2023. El BOC publicó ayer la constitución y dotación parcial de las unidades administrativas, de carácter provisional, de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, previstas en el Instrumento de Planificación Estratégico (IPE) de este departamento para la gestión de la lluvia de millones europeos que obtendrá por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), integrado junto con el instrumento React-UE en los fondos Next Generation.

Para su ejecución se establece la creación de tres programas –con tres directores–, que contendrán siete unidades de gestión –con sus respectivos directivos, además de auxiliares y administrativos–, y estas unidades contendrán a su vez trece subunidades técnicas específicas. Es tal la cantidad de fondos que le van a llegar por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que va a ser una de las áreas que más dotación de personal cualificado necesite. Los otros dos departamentos que requerirán más efectivos serán Sanidad y Educación, dado el volumen de fondos que gestionarán entre el React-UE y el MRR, explica el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado. Las consejerías están ultimando sus instrumentos de planificación estratégica donde determinarán los recursos que percibirán de estos fondos tras negociarlos con los ministerios respectivos y la dotación de personal para gestionarlos.

La intención de la Consejería de Hacienda, que dirige Román Rodríguez, es no perder ni un solo euro, sino al contrario, hacer una gestión lo más eficaz posible para poder acceder a un plus de fondos de incentivo que reservan los ministerios para las comunidades autónomas que más proyectos ejecuten.

Transición Ecológica va adelantada porque es una de las áreas prioritarias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el instrumento principal del Next Generation para impulsar la transformación ecológica y digital, y ya tiene reconocidas líneas específicas de inversión por valor de 252 millones de euros solo para 2021, según datos provisionales de la Consejería de Hacienda. En todo el periodo puede superar los 500 millones. Canarias aspira a conseguir 2.600 millones de los fondos europeos de recuperación Next Generation en el periodo 2021-2026.

De hecho, la Consejería de Transición Ecológica, que dirige José Antonio Valbuena, sacó ya una subvención en julio para la transformación energética, en concreto, para la adquisición de vehículos eléctricos con el plan Moves III (2021-2023) con una cuantía de 18, 8 millones de euros ampliables a otros 18 millones. La planificación elaborada por Transición Ecológica refleja que no es posible dedicar ninguno de los puestos adscritos actualmente a la Consejería a la realización de las funciones que requerirán los fondos Next Generation , según se recoge en su instrumento de planificación. Pese a que el decreto ley 4/2021 establece como opción preferente que la gestión de los fondos la asuman los funcionarios de plantilla a través de traslados de puestos temporales e incentivos retributivos, los distintos departamentos avisan que es casi imposible asumir la carga de trabajo que eso supone con el personal actual si no se quiere dejar de lado los asuntos ordinarios de cada departamento, algo que tampoco es viable porque supondría la parálisis de la Administración autonómica.

En el caso de Transición Ecológica se optará por especialistas externos en su mayoría, indica Delgado. El personal de refuerzo necesario para las nuevas unidades administrativas requiere efectivos en diferentes categorías, es decir, desde abogados, economistas, ingenieros, biólogos o geógrafos, además de administrativos y auxiliares administrativos.

Para la gestión de los fondos MRR en este área se han creado tres programas. Uno es para la asistencia, seguimiento y control de fondos que consta de cuatro unidades: unidad para el control de los recursos, otra para proyectos de transición energética, una unidad para proyectos de ciclo del agua y otra para proyectos ambientales, que estarán asistidas a su vez por cinco subunidades (tres técnicas, una jurídica y otra económica). El segundo programa es de gestión de fondos, que tiene una unidad de contratación y otra de proyectos autonómicos y tres subunidades (técnica, jurídica y económica). Y el tercer programa, el de evaluación ambiental de proyectos, constará de una sola unidad con el mismo nombre y cinco subunidades: de biología, geografía, obras públicas, ingeniería industrial e ingeniería agrícola.