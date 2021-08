El Partido Popular de Canarias afea que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no aproveche su estancia estival en las Islas para conocer de primera mano la realidad que vive el Archipiélago, que lleva más de un año lidiando con la peor crisis migratoria de la década. La presidenta de los populares en Canarias, Australia Navarro, reprochó ayer al jefe del Ejecutivo nacional que no abandone su «retiro» vacacional en La Mareta «para ver con sus propios ojos» el «drama» que sufre el Archipiélago con la inmigración irregular. En un tuit, Navarro defiende que si Sánchez no visitó las Islas el pasado verano, cuando hubo miles de personas hacinadas en el muelle de Arguineguín, no lo hará ahora. «Está cerca, pero muy alejado de la realidad que vive Canarias», asevera la líder de los populares.

Navarro acompaña el breve texto con la imagen de una información relativa a la llegada de dos pateras a Gran Canaria con 43 migrantes de origen subsahariano. Las embarcaciones arribaron al sur de la isla durante la noche del lunes, según informó el 112. La primera alcanzó por sus propios medios el muelle de Puerto Rico, en Mogán, con 36 hombres a bordo, todos adultos, en torno a la media noche. Uno de ellos fue derivado en ambulancia al Hospital Insular de Gran Canaria por un cuadro de malestar general, mientras que el resto presentaba buen estado. Sobre las dos de la madrugada, Salvamento Marítimo recogió a otros siete varones adultos de una patera localizada a unos 13 kilómetros de la costa, todos en buen estado.

La Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes prevé que, a partir de octubre, se producirá un repunte en la llegada de pateras a las islas con el habitual periodo de buen tiempo en el mar y teme que se repita la situación del verano pasado, cuando no había recursos para dar a los migrantes una acogida digna.

El año pasado, casi el 60% de las 23.023 personas que llegaron a Canarias en patera lo hicieron en re octubre (5.328) y noviembre (8.157), por lo que la red de acogida se desbordó y provocó que más de 2.300 inmigrantes estuvieran durante días hacinados en el muelle de Arguineguín. Este año han llegado ya más migrantes en patera a las Islas, 7.292 a 1 de agosto, que los que se registraban en 2020 a 30 de septiembre, 6.081, por lo que este colectivo interpela a las administraciones, para conocer si han preparado las infraestructuras y equipos necesarios.

Además, reclaman «el fin definitivo de las políticas de blindaje y bloqueo fronterizo», la creación de puntos de información para las familias que buscan a desaparecidos en la ruta canaria de la inmigración y la apertura de vías legales y seguras para emigrar.

La consignataria Stier comenzó el lunes a repatriar a los ocho jóvenes senegaleses que llegaron el 5 de julio al puerto de Las Palmas de Gran Canaria como polizones del buque Pegasus, a pesar de que varios han manifestado que no quieren regresar y que quieren protección internacional. Sobre las 14 horas, una representante de Stier acudió al centro donde esos ocho jóvenes han estado alojados bajo responsabilidad de la consignataria del barco en el que se colaron, en un régimen de retención que solo les permitía ir de la habitación al comedor o al baño.

Media hora después, cuatro de ellos eran conducidos por vigilantes de seguridad privada a la miniguagua que los iba a transportar al aeropuerto, en una operación supervisada –sin intervenir– por seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía, según informó Efe. Una representante de Stier señaló que los llevan «a su casa», a Senegal. Preguntada sobre qué harían si los chicos no se quieren subir voluntariamente al avión, ya que sus compañeros manifiestan que no se quieren ir, ha respondido: «Espero que impere la cordura».

El secretario de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, Teodoro Bondyale, expresó su preocupación por el trato que reciben los jóvenes africanos que llegan a Canarias como polizones, sujetos a un régimen legal diferente a los que son rescatados en el mar o desembarcan de una patera, ya que no se les considera formalmente inmigrantes.

Las trabajadoras del centro señalaron que los ocho han tenido un comportamiento ejemplar y que les consta que, al menos, cuatro quieren pedir protección internacional. Respecto a los trasladados al aeropuerto, creen que pudieron firmar algún consentimiento sin comprender lo que aceptaban. Fuentes de una organización implicada en los procesos de asilo precisaron que no consta que ninguno de esos ocho ciudadanos senegaleses haya solicitado protección internacional.

La guardamar Talia partió ayer a buscar una patera avistada el lunes por un buque mercante, aunque el avión Sasemar 103 no ha podido localizarla. La embarcación se encuentra a 270 millas al sur de Canarias. Salvamento movilizó a la guardamar y al mercante Fortaleza Knutsen, que se encontraba cercano a la zona donde estaba la patera con al menos diez inmigrantes. Asimismo, se le preguntó a Marruecos si tenía alguna embarcación para realizar el rescate, hecho que negó. Debido a la distancia a la que se encuentra la patera, la guardamar no prevé llegar a su posición hasta las 12 horas de hoy, por lo que en un principio el rescate lo realizará el buque Ever Grace, que se encuentra en la zona, para cuando llegue la embarcación de Salvamento, realizar un trasbordo de los migrantes y trasladarlos hasta el muelle de Arguineguín. |

Buscan una patera a 270 millas