«¿Qué hacemos para que esto no pase en los próximos meses?». Esta fue la pregunta que ayer lanzó el activista y artista Aboubakar para contrarrestar las malas condiciones de vida que relatan los migrantes de los centros de acogida temporal de Las Raíces y Las Canteras, y, sobre todo, las limitaciones para poder viajar a la Unión Europea y trabajar. Este joven fue uno de los ciudadanos africanos que ayer hablaron en el centro de la Plaza del Adelantado, en La Laguna, tras finalizar las dos manifestaciones que partieron de dichos campamentos, en las que tomaron parte centenares de personas. La inmensa mayoría de ellas forma parte del movimiento Caravana Abriendo Fronteras (CAF), una plataforma a nivel nacional que trata de cambiar las normas que frenan a los refugiados y los migrantes en su camino al continente europeo. Unos 350 integrantes de esta plataforma se han desplazado desde varias comunidades autónomas de la Península a Canarias.

A Aboubakar no le gusta hablar de lo que han vivido él o sus compañeros en el camino hacia una vida mejor. Desde su punto de vista, lo más importante es mirar hacia el futuro y lo que se puede trabajar hoy para que en los próximos meses y años cambie la realidad actual. Considera que si los migrantes en situación irregular esperan por las ayudas administrativas, se exponen a recibir una palabra: «mañana, mañana». Advirtió de que hay miles de casas y edificios cerrados, en una clara alusión a la alternativa de la ocupación de inmuebles para vivir en España.

Pero, además, propone que los residentes empaticen con las necesidades de quienes proceden de los países subsaharianos o del Magreb, mediante la apertura de sus «mentes, ojos y corazones». También se muestra seguro de que «lo que pasamos» no se debe a la falta de recursos existentes en la Unión Europea.

Otro migrante, Omar, lanzó duras críticas contra la ong Accem, que gestiona el centro de Las Raíces, en El Rodeo Alto. Mostró su preocupación por la labor de los abogados que defienden los derechos de los usuarios del campamento. Según este hombre subsahariano, antes había cuatro letrados y ahora, solo dos. Cabe recordar que en los últimos meses, el descenso del número de internos en dicho recurso de acogida temporal ha sido considerable.

Desde su punto de vista, los abogados tienen actitudes “racistas y así es muy difícil entablar una conversación”, según la traducción que le realizó una activista. Omar cree que el personal de Accem se confunde con el protocolo a aplicar y también denuncia la asistencia médica que se presta en Las Raíces.

Uno de los portavoces de la plataforma de apoyo a los migrantes de Tenerife, Joan Blasco, se dirigió a los asistentes para plantear la importancia de que los ayuntamientos empadronen a los migrantes que estén en centros de acogida o “en situación de calle”, con el objetivo de que puedan tener mejor acceso a la atención sanitaria pública. Blasco criticó que las gestiones iniciadas en su momento con el consistorio de La Laguna no han dado resultado alguno y no se avanzado nada.

Vulneración de derechos

Otra de las personas que expuso ayer sus planteamientos en la Plaza del Adelantado fue Victoria Columba, del Movimiento Estatal Regularización Ya. Habló de la desigualdad de trato a las personas migrantes y denunció la labor que desarrollan las «ong salvadoras, que no necesitamos para nada», por lo que defendió la resistencia que muestran quienes insisten en buscar una vida mejor.

En opinión de Calumba, la actual Ley de Extranjería permite la vulneración de los derechos humanos. En base a los datos del pasado año que maneja dicha plataforma, unas 600.000 personas esperan en todo el país por su regularización. Sin embargo, lamentó que «no hay fuerzas políticas» que sean capaces de defender sus necesidades. Lamentó que el PSOE rechazara su propuesta. En base a esa realidad, para Victoria Columba «necesitamos cómplices» que trabajen por el empadronamiento de centenares de miles de personas. Respecto al actual Gobierno del Estado, llegó a decir que ahora existe «un pacto de mafiosos entre ministerios».

Animó a apoyar la futura Iniciativa Legislativa Popular que va a impulsar el Movimiento Estatal para lograr su objetivo. Demandó que los abogados recuerden lo que estudiaron y sean capaces de sacudirse sus privilegios o defender los derechos de las personas migrantes para que tengan unas condiciones de vida dignas.

La «industria del rescate»

Victoria Columba lanzó duras acusaciones contra las ong que atienden a personas que llegan en situación irregular al país. Definió a este conjunto de instituciones como «industria del rescate», con referencias expresas a Cruz Roja Española o Accem, por ejemplo, «que son organismos racistas», añadió. La portavoz del Movimiento Estatal de Regularización Ya animó a los presentes en las manifestaciones de ayer en La Laguna a que «desobedezcan las leyes del Estado colonial» español.