El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido que no se deje todo el control de la pandemia sólo en las manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante la jura al cargo de 76 nuevos policías nacionales, presidida ayer por Pestana en el colegio Salesianos de la capital grancanaria, este aprovechó para pedir que predomine la responsabilidad individual ya que considera que es «clave» en la etapa «complicada» que se está viviendo ahora mismo en las Islas. Matizó que la institución está colaborando y que por tanto le «consta el compromiso» del jefe superior de Policía en Canarias, Rafael Martínez López, y también de la Guardia Civil, pero entiende que la educación es primordial, en especial, «en esas personas que no se han vacunado» porque son, según expresó, las que «mayormente» están ingresando en los centros asistenciales y hospitalarios de Canarias y todo el país.

El delegado puso como ejemplo la situación vivida en Andalucía, donde el 72% de las personas que están en la UCI son negacionistas, según los datos oficiales. «Estos pacientes de cierta edad eran los que no se habían vacunado, los de más de 60 años, gente que no creía que el coronavirus fuese real», agregó con preocupación, al tiempo que mencionó que en este momento el problema es con los jóvenes ya que insiste en que estos suelen ser los que «salen y no guardan las mínimas medidas» y lo que más le ha preocupado es que ha visto «en algunas islas que ni siquiera acuden a las pruebas diagnósticas y no colaboran con los rastreos diciendo la verdad de con quién han estado en contacto» algo que el delegado resaltó es «clave para poder reducir el efecto de transmisión comunitaria».

Indicó que si ellos consiguen el foco de contagio, este no se extiende, pero de escaparse algunos positivos no se puede evitar la propagación. «Queremos controlar» esta situación «entre todos y, por supuesto que las Fuerzas de Seguridad del Estado –igual que lo hace en su medida la Policía Local–, colaboran. Hay controles continuamente por los botellones que disuelven, dijo.