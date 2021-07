La única representante de Podemos en el gobierno del pacto de las flores se ha cansado de aguantar críticas a su trabajo al frente de la Consejería de Derechos Sociales. Noemí Santana lanza un órdago a sus socios: o atienden sus demandas o rompe la baraja. O casi.

La oposición, los empleados públicos y hasta el Diputado del Común han puesto a consejera en el disparadero a causa de la supuesta incapacidad de su equipo para desatascar el sistema que otorga las ayudas a la dependencia en las Islas después de dos años de legislatura. Las conclusiones de la auditoría a la que se sometió el servicio en 2020 es clara: se necesita más personal. Pero, pese a la urgencia que se reclama desde todos los ámbitos, el Ejecutivo no ha logrado aún concretar un plan de acción que imprima ritmo a los procedimientos. No llegan, dice, ni más efectivos humanos ni el prometido nuevo sistema informático que dé más eficacia a la tramitación de los expedientes.

Santana estalló ayer en un entrevista radiofónica en la Cope: si el Ejecutivo regional no le da los medios y mecanismos para poder mejorar los datos de su departamento, Podemos debería valorar su continuidad en el cuatripartito junto a PSOE, NC y ASG.

Santana admite que la Consejería que ella lidera «siempre ha sido el patito feo» de cualquiera de los gobiernos regionales habidos hasta ahora, mientras que «la niña mimada siempre ha sido Turismo». No le extraña pues la falta de recursos, principalmente personal para poder llevar a cabo el trabajo.

«Si no se nos dan los medios, los mecanismos, sí que creo que habría que valorar si debemos continuar o no porque si no estamos generando una sensación de fracaso, frustración a la ciudadanos, que creo que no nos merecemos», apuntilló durante una entrevista recogida por Europa Press.

Para explicar los «pocos recursos» con los que cuenta la Consejería, Santana citó a modo de ejemplo que mientras Castilla y León tienen «800 evaluadores», Canarias «tiene 64». Curiosamente los mismos datos que usó el Diputado del Común, Rafael Yanes en la presentación en junio de su informe anual ante el Parlamento de Canarias. Yanes tildó entonces de «alarmantes» los datos de la dependencia en las Islas, «los peores de España», con una media de 927 días para resolver los expedientes.

«Milagros no puedo hacer», admitía ayer Santana, por lo que aboga porque el Gobierno regional se involucre «cien por cien» c la solución. Una Consejería «no se puede pelear unilateralmente», subraya.

Centrada en los datos, Santana defiende que en los primeros seis meses de 2021 se han «duplicado los expedientes que se estaban tramitando con respecto a los cuatro años anteriores», después de que se incorporara personal a la Consejería.

Además, apuntó que de media están resolviendo 467 expedientes al mes frente a los 258 del año 2020 o los 290 de 2019, por lo que defendió que «se tramita más rápido y en más cantidad» pero, admitió, que también tienen «muchas dificultades».

También se refirió a los 5.300 expedientes que han tenido que incluir en el sistema que, asegura, «estaban metidos en una caja olvidados de la mano de Dios»; se le ha dado «visibilidad a esos expedientes que jamás hubieran sido evaluados porque estaban dentro de una caja», sostuvo.

En su discurso Santana quiso subrayar que cuando ella llegó a la Consejería de Derechos Sociales, Canarias ya era líder «en pobreza, estaba en la cola de dependencia, en la falta de tramitación en pensiones no contributivas...; es una situación que sigue igual, pero no peor», se defiende si recordar que precisamente por eso que describe ella, como líder de grupo parlamentario de Podemos, encabezó la pasada legislatura la reprobación de la anterior titular de área, la nacionalista Cristina Valido.

«No» ha hecho «todo» lo que le hubiera gustado, aseguró en Cope Santana, pero recuerda que entre medias ha habido «una pandemia, una crisis migratoria».