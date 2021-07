Casimiro Curbelo inicia ya la anunciada expansión desde La Gomera al resto de Islas. El veterano político, presidente del Cabildo gomero y diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), se reunió el pasado miércoles con representantes políticos de la provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) con los que aspira a cristalizar su deseo de convertirse en presidente del Gobierno de Canarias en la próxima legislatura. A finales de la semana que viene lo hará con los elegidos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, El Hierro y La Palma) para armar una formación que empiece a darse a conocer antes de finalizar 2021. Quedan dos años para terminar la legislatura y ya todas las organizaciones empiezan a posicionarse sabiendo que las precampañas electorales se hacen cada vez con más antelación.

Casimiro Curbelo no es ajeno a ello pero aún no suelta prenda de quiénes serán sus valedores en otras islas. No obstante, todo apunta a que se va a escudar en los exdirigentes de Ciudadanos, entre otros, un partido que está prácticamente finiquitado en las Islas por la marcha de la mayoría de sus miembros. La última en abandonar la organización fue la periodista Vidina Espino, el pasado martes en el pleno del Parlamento sobre el REF, que era hasta entonces portavoz de la formación naranja en la Cámara. Casualmente, horas después Curbelo se reunía con quiénes van a ayudar a extender su formación a las islas orientales, según él mismo explicó. Ayer insistió en que los movimientos para conformar una alianza regional con personas de peso son una realidad.

Los excargos de Ciudadanos cuentan con una estructura de partido en el resto de las islas. Todos miran hacia Saúl Ramírez, exdiputado de Ciudadanos en el Congreso por la provincia de Las Palmas, como el encargado de engrasar la maquinaria que quiere poner en marcha el incombustible Casimiro Curbelo en el Archipiélago. Con tres diputado con ASG se convirtió en el partido bisagra para la formación del actual Gobierno canario. Sus votos eran indispensables para unos y otros y al final optó por aupar como presidente al socialista Ángel Víctor Torres, junto a NC y Podemos y logró una codiciada consejería: la de Turismo, que dejó en manos de la gomera Yaiza Castilla, a la que apoya sin fisuras, recalca.

«Es una consejera excelente a pesar de la crisis actual y esos líderes políticos que dicen que la quiero sustituir solo hacen afirmaciones interesadas para generar problemas», sentenció ayer molesto por las habladurías que se han despertado desde que ha anunciado que de aquí a final de año van a haber movimientos políticos.

Curbelo ha demostrado ser un gran estratega y todas sus jugadas suelen tener un sentido. En mayo del 2020 nombró a Teresa Berástegui, hasta entonces un miembro destacado de Ciudadanos sobre todo en Tenerife, como viceconsejera de Turismo junto a Yaiza Castilla. Ella se dio de baja de la formación naranja, como lo estaban haciendo muchos otros a nivel nacional, y como lo hizo Saúl Ramírez cuando no fue reelegido como diputado de Cs en las últimas elecciones nacionales, ni su compañera por Tenerife, Melisa Rodríguez. Casimiro Curbelo defendió en el pacto de las flores el nombramiento de Berástagui por ser una profesional. Ahora, todo parece indicar que está ayudando al líder gomero a armar el partido en Tenerife, de donde fue portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna y asesora jurídico-técnica de esta formación en el Parlamento de Canarias.

El partido naranja está prácticamente desmembrado en Canarias, recalcó ayer Saúl Ramírez. Queda Ruymán Santana, consejero del Cabildo de Gran Canaria, y «pocos más», subraya, entre ellos Ricardo Fernández de la Puente, que pasa a ser portavoz en el Parlamento en sustitución de Vidina Espino, y ya se hacen apuestas sobre el tiempo que va a durar. Espino mantiene su escaño como no adscrita y ha estado muy unida a Saúl Ramírez y Berástegui en Cs.

Ramírez cuenta que esta creando un partido fuerte desde el municipalismo con exmiembros de Ciudadanos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que se visualizará a final de año, casualmente en consonancia con las palabras de Curbelo. Aunque niega ser el «embajador» del líder gomero en la provincia de Las Palmas y subraya que nada tiene que ver, por ahora, con Curbelo, sí deja abierta la puerta a casi todas las posibilidades, aunque entre ellas no esté Unidos por Gran Canaria. «Nunca me afilié a ese partido que es de una familia y amigos», asevera.

Saúl Ramírez no está con Curbelo, insiste, pero se deshace en elogios a la gestión de la Consejería de Turismo y de su titular, Yaiza Castilla, con la que, afirma, coincidió en la Universidad de Deusto y con la que hace muy buenas migas, y más aún con la viceconsejera, Teresa Berástegui, que fue su compañera de partido.

Su «equipo», los ex de Ciudadanos, cuenta, están trabajando con «mucho» esfuerzo desde a municipalidad y con otros partidos más pequeños en municipios de las Islas y tienen como «formaciones hermanas» en Lanzarote a los ex de Ciudadanos de esa isla, que han formado la Asociación Progresista de Lanzarote, gestada el pasado mes de junio por exmiembros de la organización naranja, como Noemí Ramírez, candidata al Senado de la Isla, así como Pablo Díaz, y la Asociación Progresista de Fuerteventura , con otro exdirigente de Cs y que fue candidato, Luis Rocha.