Hay al menos dos diputados que en petit comité se refieren a él como «el presidente». No tanto como una crítica velada a Ángel Víctor Torres –que también– como por un implícito reconocimiento a las mañas políticas del líder de la Agrupación Socialista Gomera. Cada vez que Casimiro Curbelo habla, sube el pan. Y desde que su partido lograra meter la cabeza en el Consejo de Gobierno –en concreto la de Yaiza Castilla– suben también los nervios. Así que no resulta extraño que sus palabras ante los micrófonos de la Ser fueran ayer la comidilla en los pasillos del Parlamento regional. «¿Es verdad que Casimiro ha dicho que quiere ser presidente y que está preparando alianzas en otras islas? Es que no he podido escucharlo», preguntaba en un mensaje de whatsapp un diputado que a esas horas debía de estar en su escaño. ¿Y lo dijo? Sí pero no. O no pero sí. Porque Curbelo mide los tiempos y las palabras lo justo para que solo puedan descifrarlas en toda su extensión aquellos a quienes van dirigidas. A los demás les queda interpretar. Por eso, ya en conversación con este diario, puntualizó que, de momento, no hay ninguna decisión tomada sobre las futuras alianzas de la ASG. Daba igual, porque para entonces, en el Parlamento ya había apuestas.

A preguntas de Evaristo Quintana en Hoy por hoy el drago, el líder y portavoz de la ASG en la Cámara autonómica adelantaba que al mediodía tendría un almuerzo con «líderes políticos de todas las islas». Una información que si se tratara de cualquier otro político habría pasado desapercibida, pero que tratándose de Curbelo, el presidente, tenía más calado de lo que podría parecer. Sabedor de que su partido seguramente volverá a ser la bisagra que abra la puerta del Gobierno de Canarias a izquierda o derecha en las elecciones de 2023, el veterano y ya histórico dirigente gomero era consciente de ello. Tanto que aseguró que haría alguna foto del encuentro. ¿Para qué? «Para que haya un cierto nerviosismo», deslizó. Ni Quintana durante la entrevista ni este periódico en la conversación posterior consiguieron arrancarle a Curbelo los nombres de los otros comensales. El líder de la ASG no quería que a nadie le sentara mal el desayuno –«o bien», se encargó de matizar–, y mucho menos a Pedro Martín, a quien aludió de pasada, casi sin querer: «No porque después el presidente del Cabildo del territorio donde me encuentro puede que deje de terminar el desayuno». Curbelo se encontraba en Tenerife, y Martín, amén de presidente insular, es líder de los socialistas de esa isla.

El caso es que «hay muchas y magníficas oportunidades para que la Agrupación Socialista Gomera crezca», oportunidades que Curbelo irá «tanteando» en los próximos meses. Ahora se trata de eso: de sentarse, de almorzar y de hablar, porque a diferencia de otros partidos de origen insular –sin ir más lejos la Nueva Canarias de Román Rodríguez, que fichó nombres más o menos ilustres a diestro y siniestro–, para la ASG no vale cualquiera.

No al PSOE

Si fuera el caso, no valdrían, por ejemplo, los actuales representantes del PSOE en La Gomera. Curbelo ni le ha pedido ni tiene la más mínima intención de pedirle a Torres que dé los pasos para una eventual confluencia de la ASG y el PSOE, una posibilidad que en realidad no existe pero que solo podría existir bajo una premisa: la disolución de la agrupación socialista –la del PSOE– en la Isla Colombina. De lo contrario, el «odio visceral» de los representantes de los del puño y la rosa en La Gomera cerraría cualquier opción, por remota que esta fuera, para el regreso de Curbelo y los suyos a las filas del PSOE.

Pero Curbelo no solo habló del futuro, sino también del presente, y lo hizo con la misma socarronería. Primero mostró la zanahoria: «El pacto está cohesionado y tiene proyección de futuro»; y después enseñó el palo: «Pero las cosas cambian a velocidad de vértigo». Es el mensaje que lleva sosteniendo casi desde el mismo día que Yaiza Castilla tomo posesión de su cargo de consejera de Turismo, Industria y Comercio. Aunque con un par de matices con una importante carga de profundidad: ni el pacto de las flores es el mejor posible ni existe político en el Parlamento a quien le amargaría el dulce de ser presidente del Gobierno de Canarias. Incluido él.

El mejor pacto sería aquel que surgiera de una ASG con mayor capacidad de influencia como resultado de su «expansión» por las demás islas. Una expansión que le permitiría postularse para la Presidencia del Gobierno. Al fin y al cabo, «¿a quién le amarga un dulce?», apuntó con el mismo tono con el que a renglón seguido puntualizó que lo de presentar su candidatura no está en la agenda: «Bueno, ya eso habría que verlo».

Y, por si fuera poco, Curbelo dejó dos perlas más. La primera, que antes de que acabe la legislatura habrá «dos sorpresas», una de ellas «muy relevante». «Movimientos políticos muy relevantes», avisó. La segunda, que Román Rodríguez, vicepresidente del Ejecutivo, «está mucho tiempo en la economía», y ocurre que «con los responsables económicos no siempre hay capacidad para el entendimiento».