El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, calificó ayer como «ejemplar» la tutela de los menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago y defendió que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas del resto del país, en el Archipiélago se les ofrece protección antes de que se confirme si tienen menos de 18 años. Torres insistió en que el Ejecutivo regional ha hecho un gran «esfuerzo», incorporando fondos propios para mejorar la tutela de estos menores, que en estos momentos son 2.540 en toda Canarias.

En respuesta a una pregunta de la portavoz del Partido Popular (PP), Australia Navarro, formulada durante el pleno del Parlamento celebrado ayer, Torres reiteró que la actuación de Canarias «ha sido ejemplar», sobre todo porque «el PP no solo desmanteló las infraestructuras para atender a los migrantes mayores de edad que llegaban a Canarias», sino que el Gobierno regional carecía de recursos para asistir a los menores no acompañados, más allá de los centros que gestionan los propios cabildos. «El Gobierno ha abierto 33 recursos porque de no ser así no tendríamos ninguno», manifestó.

Navarro criticó que Torres sacase pecho de la gestión que hasta ahora se ha hecho con los menores migrantes y quiso recordarle al presidente que «70 menores se fugan cada día de los centros de acogida» y que a pesar de haber anunciado hace un mes el cierre del centro Porto Bello de Mogán, –tras las denuncias sobre presuntas agresiones sexuales y prostitución, así como el consumo de alcohol y drogas entre los menores del propio centro–, «siga abierto y funcionando a pleno rendimiento». Además, recalcó como muy grave «el secuestro de una niña de nueve años en la cara del Gobierno» y le preguntó a Torres si consideraba «todo esto ejemplar». «Siga sacando pecho. Si no actúa ya, allá usted con las consecuencias porque este caos social le va a salpicar», afirmó.

Como respuesta, Torres anunció que el 15 de julio está previsto el cierre del centro de menores ubicado en los apartamentos Porto Bello, donde todavía residen 66 niños y adolescentes. Además, acusó a Navarro de falsear la realidad porque la menor que fue presuntamente secuestrada «llegó acompañada» y le criticó quedarse solo «con el titular».