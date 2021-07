La Consejería de Educación ha tardado nueve días en activar las tarjetas monedero destinadas a familias con alumnos de cuota cero para la compra de alimentos de primera necesidad. El departamento que dirige Manuela de Armas admite «problemas de comunicación» con los equipos directivos de los centros educativos ya que cuando se repartieron las tarjetas para que fueran distribuidas a las familias no se informó que todavía no estaban cargadas y que el proceso tardaría varios días, lo que ha provocado casos de padres que han ido a los supermercados y se han visto con la compra hecha y sin dinero en la tarjeta. Esta iniciativa beneficia este verano a 15.475 familias.

La Consejería confirmó que el cargo definitivo del dinero en las tarjetas se efectuó este viernes, una demora de nueve días ya que los colegios recibieron las remesas al comienzo de mes y de inmediato las direcciones de los colegios fueron repartiéndolas entre las familias que están en cuota cero, es decir, aquellas que no pagan el comedor escolar porque no cuentan con recursos suficientes y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Pero, a la misma vez que se iban entregando los plásticos a los centros, no se comunicó que no se podían utilizar de inmediato. De esta forma, se produjeron varios casos en distintas islas de padres que fueron a hacer la compra con esta ayuda y se quedaron en cuadros tras comprobar que no había dinero.

Un problema de comunicación pero también de tramitación administrativa ya que, según fuentes sindicales, el pasado curso sucedió algo similar. Este año Educación ha entregado 15.475 tarjetas monedero para los meses de julio y agosto, 1.567 tarjetas más que el curso pasado –13.908–, un sistema que sustituye a las actividades extraescolares y comedores para familias con necesidades en los meses de verano debido a la pandemia del Covid. La inversión en esta ocasión es de 3,7 millones de euros a razón de 120 euros al mes por alumno como ayuda económica para la compra de alimentos y productos de higiene de primera necesidad.

Algunos directores de colegios se han visto sorprendidos por las llamadas de padres hasta el mismo jueves con la creencia de que ya estaba el dinero para poder comprar. Es el caso de Ángela Vargas, directora del CEIP Melchor Núñez Tejera de Tegueste (Tenerife), que había recibido las instrucciones de la Consejería para distribuir las tarjetas pero, tras pasar más de una semana, creía que las tarjetas ya estaban recargadas y el jueves las terminó de repartir. Sin embargo, algunas familias fueron a comprar ese mismo día y no había fondos. Fue ayer cuando envió un comunicado a los padres afectados para confirmarles que ya podían usar las tarjetas. «Nueve días para dar de comer a los niños de estas familias con necesidades son muchos días, aunque también el Ayuntamiento las atiende a través de los servicios sociales», explica la directora.

La Consejería achaca a la falta adecuada de información pero también al trámite administrativo la demora en el uso de este recurso esencial para familias vulnerables que tienen dificultades económicas, que se han acrecentado por la crisis del Covid, lo que también ha provocado el incremento de alumnos con cuota cero en el comedor escolar. El departamento educativo reconoce que, en el afán por repartir las tarjetas lo antes posible, no se calculó el esfuerzo extra que tienen que hacer los equipos directivos de los colegios y la tramitación que supone recargar 3,7 millones de euros en 15.475 tarjetas, procedimiento que hay que hacer por tandas y por eso la demora, añaden desde la Consejería.

Los 120 euros por escolar y mes podrá ser utilizado en una o varias compras hasta el máximo del importe mensual disponible en supermercado, hipermercado y en pequeños comercios de alimentación con el fin de adquirir productos de alimentación e higiene de primera necesidad. La Consejería pide a las familias beneficiarias que tomen todas las precauciones posibles para evitar la pérdida de la tarjeta, ya que no puede ser sustituida por otra, y guardar todos los tickets de compra de alimentos adquiridos.

Esta iniciativa fue puesta en marcha en la legislatura 2011-2015 por el entonces vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, para ayudar a las familias sin recursos en verano con actividades extraescolares y comedor en los centros. El curso pasado y este se estableció las tarjetas monedero por el Covid.