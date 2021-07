El grupo parlamentario de Podemos pidió ayer al Partido Popular (PP) que destituya a su portavoz y presidenta regional, Australia Navarro, por lo que entiende una «falta de rigor en sus críticas, usando datos falsos para buscar titulares con los que llamar la atención». Niega Podemos, como aseguraba la líder popular un día antes en un comunicado, que la consejería que dirige Noemí Santana dejara de gastar más de 66 millones de euros de los presupuestos de 2020, «en plena emergencia social». Sin embargo, los números que aporta el desmentido emitido ayer por la formación morada no solo ratifica la denuncia de Navarro sino que la incrementa a 79 millones.

«El presupuesto de la Consejería 2020 fue de 539 millones euros y su ejecución llegó al 87’7 %», señala el grupo parlamentario. Es decir, dejaron de utilizarse 66,2 millones.

Asimismo apuntan que de los 371 millones del capítulo IV (destinados a financiación de operaciones corrientes), quedan sin ejecutar 35 millones, «no 22 millones, como dice la portavoz del PP, por tanto, la ejecución del capítulo IV es del 94%».

El grupo parlamentario recuerda que en 2020 se aprobaron dos incorporaciones de crédito que se trasladaron a 2021: 9’3 millones provenientes de fondos estatales correspondientes a la convocatoria del IRPF y 2’8 millones que sobraron del Ingreso Canario de Emergencia (ICE). «El sobrante de los 16 millones de euros presupuestados para este fin debía repartirse entre los ayuntamientos, y ese trámite está en Hacienda», agrega en su nota.

Explica Podemos que de los 22 millones restantes del capítulo IV de los presupuestos, hay cuatro millones no ejecutados en PCI debido a que se presupuestaron de más para no quedarse sin fondos. Por lo que respecta a los 9’4 millones para dependencia, subrayan que cuando comenzó el estado de alarma, los centros de día cerraron y muchas empresas de ayuda a domicilio dejaron de operar, por lo que se suspendió de forma temporal la prestación a 750 personas para que no tuvieran que reembolsarla.