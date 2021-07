La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias aprobó ayer la creación de grupos de trabajo para el estudio del borrador de anteproyecto de ley de Ordenación General y Coordinación de las Policías Locales, con el que se pretende sustituir la norma vigente dese 1997. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, confía en que el nuevo texto pueda convertirse en proyecto de ley antes de que culmine el año, con el horizonte de que sea aprobado definitivamente a lo largo de 2022, informó.

La elaboración del nuevo texto legislativo se ha demorado debido a que con la reforma del Estatuto de Autonomía se han reforzado las competencias de la Comunidad Autónoma en seguridad, así como por el hecho de que el anterior texto no llegó a concretarse al no haber obtenido el respaldo de los grupos parlamentarios y entidades municipales. También ha habido dudas sobre que la comisión no cumplía con las normas de paridad establecidas.

Pérez se disculpó por el retraso, pero se congratuló por el inicio de los trabajos sobre el borrador del anteproyecto de ley, sujeto a las modificaciones y aportaciones que se acuerden.

El objetivo es contar con una nueva disposición legal que afronte los dos cometidos competenciales: la ordenación general a nivel normativo de los cuerpos de Policía Local canarios y la regulación de los medios y sistemas que permitan la acción conjunta para la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana.

Pérez destacó la importancia de tener una legislación integral, dado que en la regulación de las policías locales de Canarias es de las más compleja, al estar implicadas en ella tres normas. La Comisión, integrada por representantes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y la asociación de jefes de Cuerpos de la Policía Local, aprobó, con la abstención de CSIF, la creación de grupos de trabajo técnicos.