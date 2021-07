El Gobierno central impidió este jueves de nuevo, como ya hiciera en el Senado la semana pasada, que se sometieran a votación varias enmiendas del PP, CC y NC en las que se reclamaba incrementar de 5,4 a 18 millones el tope de gasto al que aplicar las deducciones en el Impuesto de Sociedades para las producciones audiovisuales en Canarias, argumentando igualmente su impacto en los Presupuestos estatales en vigor.

Las enmiendas, con las que los mencionados grupos pretendían mantener el diferencial fiscal del 80 % reconocido en el REF para el cine hecho en las Islas respecto al del resto del territorio nacional, estaban presentadas hace un par de meses atrás al proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del covid-19, que ayer se aprobó en la Comisión de Cultura y que ahora pasará directamente el Senado al tener dicha comisión capacidad legislativa plena.

Este proyecto de ley tiene su origen precisamente en el real decreto de mayo de 2020 en el que se incluían mejoras fiscales para los rodajes cinematográficos en general, elevando el tope deducible de 3 a 10 millones, sin incrementar paralelamente el que ya estaba establecido para los realizados en Canarias, de 5,4 millones. Algunos grupos trataban ahora de aprovechar su tramitación como proyecto de ley para corregir esa situación. De hecho, este era el proyecto legislativo en el que el PSOE pretendía inicialmente elevar el tope a 12,4 millones antes de que, de forma sorpresiva, lo hiciera en el Senado en el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal para intentar que estuviera en vigor antes del inicio del plazo en que las productoras tienen que hacer sus liquidaciones del Impuesto de Sociedades correspondientes al 2020 y pudieran acogerse al nuevo tope.

Sin embargo, esa enmienda socialista en el Senado no tenía, supuestamente por error, efecto retroactivo a 2020 sino que señalaba su aplicación en 2021, por lo que el Consejo de Gobierno se vio obligado a aprobar el pasado viernes ‘in extremis’ un real decreto para corregirlo.

Finalmente, el Congreso aprobó el martes las enmiendas del Senado a ese proyecto de ley y certificó la reforma y el recorte del REF sin tener en cuenta el informe desfavorable al mismo por parte del Parlamento de Canarias. Durante su comparecencia en el Congreso el mismo martes, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez aseguró: «que conste en acta que, por supuesto, nosotros respetamos el REF canario».

Repetición del pleno

El debate de este jueves en el Comisión de Cultura del Congreso reprodujo en gran medida el que había tenido lugar el miércoles en el pleno, con duras acusaciones de las portavoces de CC, Ana Oramas, y del PP, Ana Zurita, por la posición del Ejecutivo central respecto a la reforma del REF y también por vetar sus enmiendas sobre los topes del cine.

Oramas se declaró “asombrada» por el veto del Ejecutivo a la tramitación de las enmiendas de CC y de NC aduciendo que el incremento de las bonificaciones para las Isls supondría un quebranto inesperado en los Presupuestos generales, y resaltó que también el incremento de 5,4, a 12,4 millones que había aprobado el Ejecutivo el viernes pasado, o el de efecto en todo el Estado, de 3 a 10 tenían efecto presupuestario. “Solo una producción en Canarias llegó a 18 millones de coste en 2020, y dicen que por seis millones vamos a alterar las cuentas del Estado. Es inadmisible», recalcó.

Tras recordar que “el cine y las producciones es un importante elemento de diversificación de la economía canaria», afirmó que “a ninguna productora americana o peninsular, cuando tienen todos los medios y es más barato rodar en la Península, se le va a ocurrir coger el barco e ir a Canarias».

Según la nacionalista, “solo con más ventajas fiscales deciden rodar en Canarias y por eso las Islas se estaban convirtiendo en el gran plató de Europa».

A partir de ahí Oramas centró sus críticas en el recorte al REF decidido por el Gobierno central sin atender al informe contrario del Parlamento de Canarias. “Los derechos no se negocian. El REF dice que las bonificaciones son un 80% superior al del resto del Estado, y del 100 % en las islas verdes. Me parecería legítimo que ustedes votaran en contra y le explicaran al pueblo canario por qué se saltan el REF y el Estatuto, pero que un gobierno diga que esto no se puede votar por que desequilibran las cuentas del Estado, y nos vetan las enmiendas, me parece tremendo», afirmó la diputada, que calificó de “cobardía» que el PSOE, Unidas Podemos y Cs votaron en Canarias en contra de la reforma del REF, y que lo hicieran a favor el miércoles en el Congreso.

La portavoz del PP, Ana Zurita, afirmó por su lado que “empezó en esta Comisión el mayor atropello a nuestros incentivos para la producción de audiovisuales en Canarias, y culminó ayer [por el miércoles] en el pleno, con una de las mayores chapuzas legislativas de la historia». Zurita defendió su enmienda, a pesar de haber sido vetada, sobre el diferencial fiscal del 80 % para las producciones en Canarias, y dijo que la propuesta del Gobierno para elevar el tope a 12,4 millones había tenido “una trayectoria de suspense y tensión dramática al más puro estilo de Hitchcock». “Para las Islas esto es vital porque es economía y puestos de trabajo. Para el PP, esto es una triple tomadura de pelo: a Canarias, al sector audiovisual y a esta Comisión», recalcó.

La portavoz de Unidas Podemos, Sofía Fernández Castañón, defendió la posición del Gobierno central y sostuvo que “lo que tenemos son 12,4 millones, que mantienen el diferencial económico que existía», aunque lo cierto es que esa ventaja fiscal respecto al resto de España se reduce desde el 80 % al 25 %. Castañón dijo que desde UP se sigue «pensando que es necesario avanzar en esa negociación sobre el régimen fiscal» y la formación naranja avanzó “un compromiso de negociación de políticas del REF».