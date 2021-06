La misión de seguridad del espacio aéreo de Canarias es poco conocida pero eficaz, por eso el Ejército del Aire se afana por divulgarla junto a las acciones que realiza para rescatar migrantes, apagar incendios o transportar vacunas y material quirúrgico. El segundo mando del Macan cree necesario invertir más para modernizar las capacidades del Ejército y no ve la actual tensión con Marruecos como una amenaza

¿Cuáles son las principales misiones del Ejército del Aire en Canarias?

El Ejército del Aire realiza una misión en Canarias que en muchas ocasiones no se conoce. Desde hace algún tiempo nos hemos abierto bastante a la sociedad, organizamos jornadas de puertas abiertas, visitas de colegios y universidades y conferencias allí donde nos llaman para dar a conocer nuestra labor. El problema de la misión del Ejército del Aire es que normalmente es oculta y callada porque lo que hacemos es proporcionar seguridad aérea para que no pase nada y como no pasa nada es una misión que no se ve. La defensa del espacio aéreo de soberanía nacional está coordinada con la OTAN y normalmente hay muy pocos incidentes porque hay una organización detrás que está preparada para que no los haya. Es como un seguro que solo actúa en caso de gravedad. De eso se trata con la disuasión, es decir, tener las capacidades adecuadas para hacer frente a las amenazas.

Pero hay actuaciones del Ejército del Aire que sí tienen más repercusión pública ¿no?

Son las misiones que se llaman apoyo a la acción del Estado. Se trata de actuaciones como ayudas a apagar incendios forestales, cuando prestamos apoyo para llevar material quirúrgico y vacunas, cuando tenemos que hacer un rescate en el mar donde no llega nadie... Mientras nos preparamos para las misiones más complejas que suponen la defensa proporcionamos seguridad al espacio aéreo de Canarias. Hay que tener en cuenta que casi el 100% del turismo que viene a las Islas llega por vía aérea y muchos de esos turistas vienen aquí porque saben que es seguro. Buena parte de los británicos que vienen a las Islas lo hacen porque saben que tenemos la capacidad de ofrecer un destino seguro respaldado por el Ejército del Aire, las fuerzas de seguridad del Estado y otros organismos.

Muchos turistas vienen a las Islas porque saben que hay seguridad gracias al Ejército del Aire

¿Se va a fortalecer el papel de la Base Aérea de Gando?

Las bases aéreas son el portaaviones o trampolín de todas las operaciones del Ejército del Aire. Es muy importante mantener el papel de Gando y asignarle recursos, es necesario invertir porque el servicio que se proporciona es barato porque si no lo hace el Ejército del Aire alguien lo tendría que hacer. Hay un proyecto de futuro que se denomina Bacsi (base aérea conectada, sostenible e inteligente) que es la base del futuro para que la tecnología se desarrolle en un ejército que es eminentemente tecnológico. También el Ejército del Aire va adquiriendo capacidades para defender los intereses de España en el espacio. A mí no me gusta decir gasto en Defensa sino más bien inversión en Defensa.

¿Cuáles son los recursos del Ejército del Aire en Canarias?

A nivel general en 2008 había 28.000 efectivos del Ejército del Aire y ahora son unos 23.000. El 15% de las capacidades de defensa aérea entre cazas y radares se ubica en Canarias, el 10% del personal y el 33% de otras capacidades como el Servicio Aéreo de Rescate. Esto quiere decir que en Canarias hay como un mini Ejército del Aire que, comparativamente con el 4,5% que supone la población de Canarias con respecto a España, es una muestra de nuestro compromiso con la defensa de las Islas. También se trata de un compromiso de España con la OTAN y es que aquí se celebran ejercicios militares donde participan aviones de la organización.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el Ejército del Aire por la cercanía de África?

Entre las prioridades de seguridad exterior se encuentra África, con la presencia de dos aviones de transporte que colaboran en apoyo a las misiones de la UE y de Francia en la lucha contra el yihadismo. Es lo que llamamos seguridad avanzada, es decir, controlar el terrorismo en África también nos da seguridad.

¿Le preocupa el nivel de tensión en las relaciones entre España y Marruecos y lo que pueda afectar a la seguridad en la zona?

Es un problema más bien político. Nosotros estamos preparados para cualquier amenaza que pueda surgir, pero en estos momentos no vemos que este conflicto sea una amenaza ni mucho menos, es más bien un problema político y de relación entre los dos países. Tenemos socios comunes, además de que somos socios también de Marruecos aunque ahora hay una situación un poco más tensa. Mi opinión es que a corto plazo no va a ir más allá de una tensión política. Además, estamos en la OTAN y no hay que olvidar que EE UU es socio de Marruecos y también nuestro. Ahora mismo estamos trabajando con tranquilidad.