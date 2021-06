No hay de momento marcha atrás en las Cortes para llevar a cabo la reforma del REF impuesta por el PSOE estatal y el Ministerio de Hacienda a través de una enmienda que recorta la ayudas a las producciones audiovisuales en las Islas utilizando como soporte el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal. El pleno de la Cámara Alta vota mañana dicho proyecto legislativo sin esperar al informe preceptivo que tiene que realizar el Parlamento de Canarias y lo remitirá al Congreso para que este dé el visto bueno definitivo probablemente la próxima semana. De esa forma, se confirmaría en todos sus términos la modificación del REF para limitar a 12,4 millones el tope de gastos en las deducciones en el Impuesto de Sociedades (IS), establecido ahora en 5,4 millones, y pasando por alto así el diferencial fiscal del 80 % respecto a los rodajes en el resto del Estado (cuyo topes es de 10 millones) que se reconoce en el artículo 94.1 de la ley 20/1994 del fuero isleño, cuya aplicación estricta elevaría ese tope para las producciones canarias a los 18 millones.

Los servicios jurídicos del Senado consideran que la Cámara ya cumplió con su obligación a este respecto al informar de la reforma del REF a través de la carta remitida el pasado viernes por su presidenta, Pilar Llop, al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, pero que ese trámite no incide en la tramitación de la ley en la que se ha incertado la modificación del fuero isleño.

El proyecto legislativo, por tanto, saldrá adelante con, como mínimo, la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo central, tal como ocurrió en la comisión de Hacienda donde el PSOE introdujo la reforma del REF, y pasará al Congreso. Con todo, los socialistas sí están buscando la fórmula para modificar el periodo de aplicación del nuevo tope a las deducciones para que entre en vigor de forma inmediata y que las productoras puedan beneficiarse de los siete millones de incremento en su inminente liquidación del Impuesto de Sociedades de las series y películas hechas de 2020 –establecida del 1 al 26 de julio– y no esperar al año próximo, como plantea el texto aprobado.

Pero en relación con la polémica modificación del REF forzada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el grupo socialista en el Senado, parece claro que no se esperará a lo que diga al respecto el Parlamento regional. Los servicios jurídicos de la Cámara Alta alegan por un lado que, con el calendario en la mano, no hay tiempo material para que desde la asamblea canaria se dictamine un informe y se remita a Madrid, pero sobre todo porque consideran que dicho informe, al no ser vinculante, «no es un elemento que obstaculice ni el fondo, ni el tiempo del procedimiento».

Fuentes de la secretaría general del Senado, tras insistir en que el informe del Parlamento de Canarias «es preceptivo pero no es vinculante para las Cortes», asegura que «puede ser tenido en cuenta, pero también puede ser desoído por las Cámaras», por lo que «no tienen ningún efecto paralizador de la tramitación, ni una obligación de que las Cortes sigan en este punto el criterio que pueda emanar de él», ya que se trata de «una cautela que establece el propio REF» pero que no surte un efecto inmediato ni concreto sobre el procedimiento legislativo al que se refiere. Desde la jefatura de los servicios jurídicos del Senado recuerdan que «no es la primera vez que pasa» y que «cuando se han incorporado enmiendas en el Senado que afectaban al REF, nosotros siempre nos hemos dirigido al Parlamento de Canarias para ponerles de manifiesto esa reforma a los efectos de lo que dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias».

Añaden así que «a partir de ahí, es competencia del Parlamento canario decidir cuando se reúne para emitir su informe siendo conscientes de que el plazo es muy corto». El plazo que tiene la cámara regional para emitir un informe y que pudiera servir para «ilustrar a los diputados», sería el miércoles o jueves de la semana próxima, según estima la secretaría general del Senado, desde donde se recuerda además que no es la primera vez que un proyecto legislativo incorpora una reforma del REF que ha provocado este tipo de problemas de interpretación. En todo caso, se da por hecho que el Parlamento de Canarias remitirá su informe tanto al Senado como Cámara que ha advertido de la reforma y a la que por tanto debe responderse, como al Congreso porque para entonces el proyecto de ley que la contiene ya estará en esa jurisdicción parlamentaria. Esa es la circunstancia que da ocasión a la Cámara territorial de dejar en manos de los diputados la decisión sobre el efecto concreto que tendría un informe contrario a la reforma del fuero isleño.

Tarea del Congreso

En este sentido, los servicios jurídicos del Senado señalan que «no están claros qué efectos produciría sobre el Congreso un informe negativo del Parlamento de Canarias» a la vista de la reforma que se hizo en el Estatuto de Autonomía en la que se extremaron las cautelas procedimentales para modificar el fuero. «Eso está ahí y se si se plantea esa situación tendríamos que ver. En este caso se trata de una enmienda a una ley por procedimiento ordinario y cabría la posibilidad de que no se adoptara una decisión hasta más adelante, pero ya le correspondería al Congreso esa tarea», aseguran las fuentes consultadas.

La Mesa del Senado analizará hoy el escrito remitido por el senador de CC, Fernando Clavijo, en el que se advertía de la modificación del REF a través de la mencionada enmienda socialista y que eso obligaba a la «pertinente consulta» a los servicios jurídicos por tratarse, en la interpretación del senador nacionalista, de una reforma «que contraviene» la Constitución y el Estatuto de Canarias. La secretaría general del Senado señala al respecto que la Cámara «ya ha cumplido de forma inmediata con esa obligación sin necesidad de que el senador lo advirtiera», pero entendiendo que dicho informe no afecta a la ley que se aprobará mañana, con reforma del REF incluida.

Lo que sí es seguro es que esta cuestión va a copar buena parte del debate sobre el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. Tanto el PP, como CC y ASG darán la batalla para que se tenga en cuenta el informe del Parlamento de Canarias y reclamarán el mantenimiento del diferencial fiscal ya en el ejercicio de 2020. El PP, sin embargo, no votó contra la enmienda del PSOE en la Comisión de Hacienda, pero su senador autonómica, Asier Antona, asegura que «vamos a denunciar que no se cumple con el REF y que sin ese diferencial fiscal se pierde una gran oportunidad para el desarrollo del sector audiovisual en Canarias».