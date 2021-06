Las primeras ayudas de los fondos europeos Next Generation empezarán a repartirse en julio y se estrenarán con subvenciones para la transformación energética, en concreto, para la promoción de la movilidad eléctrica con el plan Moves III (2021-2023) con una cuantía de 18, 8 millones de euros ampliables a otros 18 millones más. No obstante, la Consejería de Transición Ecológica ya tiene confirmadas líneas específicas para las Islas por valor de 121,3 millones de euros. Solo para la transformación energética están previstos 467 millones a través del Mecanismo Recuperación, y Resiliencia (MRR) de los fondos Next Generation en el periodo 2021-2026. Los otros tres bloques que recibirán fondos vinculados al área de Transición Ecológica son el ciclo del agua, la economía circular y la biodiversidad. En total serán en torno a 1.500 millones de euros en proyectos relacionados a estas actividades, el 40% de los fondos europeos que van a llegar a las islas del Mecanismo de Recuperación y Resilencia.

Entre todas las líneas que ya tienen confirmado el presupuesto por parte del Estado se encuentran, además de las ayudas a la compra de coches eléctricos, el saneamiento y depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes por un coste de 11, 5 millones de euros durante el periodo 2021-2026.

Otra de las propuestas aceptadas es la modificación de tendidos eléctricos causantes de electrocución a especies de avifauna por 501.544 euros.

También se hará con cargo a estos fondos la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes pequeñas y medianos municipios por 5,7 millones y será en el periodo de seis años. Además se realizarán actuaciones en materia de biodiversidad con un coste de 5,7 millones.

Parques nacionales

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, que dirige José Antonio Valbuena, prevé asimismo actuaciones en áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales (2021-2025) por 6, 9 millones y en los propios parques por 11, 6 millones. Además se planean acciones en las Reservas de la Biosfera por 5,5 millones.

Los sectores industriales también se verán favorecidos en estas líneas de actuación. Así, para el autoconsumo de electricidad renovable en los sectores industriales y servicios se destinan 6,1 millones ampliables en el periodo 2021-2023, así como otros 2,9 millones para el autoconsumo renovable y almacenamiento en el sector agropecuario.

Otra de las líneas confirmadas y potentes es un plan de apoyo a la implementación de la estrategia de economía circular de 25 millones de euros durante seis años.

Los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán obtener ayudas para la eficiencia energética que suman casi 500.000 euros si bien son ampliables. Asimismo hay fondos para el autoconsumo en el sector residencial y administraciones públicas por 9,3 millones.

Para gestionar todas estos fondos las consejerías están preparando planes de planificación estratégica para perfilar la totalidad de los programas y el personal que van a necesitar para gestionarlo.

Una de las que más personal va a requerir es sin duda Transición Ecológica por el volumen de fondos europeos que va a gestionar, que buscan la transformación sostenible, económica y social de Canarias. La Consejería está aún definiendo el número de personas, pero no será menor a una treintena indican desde Hacienda.

El Ejecutivo creará nuevas unidades administrativas provisionales para dirigir, planificar y controlar los proyectos y la inversión de los fondos europeos y acometerá una amplia reorganización de sus efectivos para reasignar funciones, mover a los funcionarios a aquellos departamentos y unidades que requieran personal e incentivar a los empleados para que agilicen los procesos vinculados a los fondos comunitarios. Además, si falta personal se moverán los listados de reserva o se contratará. El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, sostiene que se dará el apoyo que haga falta en personal para gestionar estos fondos, pues Bruselas es muy exigente con el cumplimiento del calendario, y recalca que serán técnicos cualificados por la naturaleza de los proyectos que deberán gestionar.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, visita Gran Canaria el lunes para explicar la letra pequeña de los fondos Next Generation.

El jueves también se traslada a Tenerife la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Calviño se reunirá con empresarios de las Islas y María Jesús Montero conocerá el trabajo de las cámaras de Comercio que se van a encargar de gestionar los 1.144 de ayudas directas a empresas y autónomos de las Islas que da el Estado. «Cuando vienen los ministros traen soluciones», adelantó ayer el presidente canario, Ángel Víctor Torres, sobre ambas visitas.