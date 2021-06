Coalición Canaria (CC) ha reclamado al Gobierno regional la "reanudación inmediata" de la lucha canaria, "un deporte seña de identidad de las islas y que está viviendo una situación dramática y de hartazgo debido a que ninguna competición, tanto masculina como femenina, se está desarrollando".

Así lo ha señalado la formación nacional en una nota de prensa en la que añade que la diputada autonómica, Rosa Dávila; y el diputado José Alberto Díaz-Estébanez, han visitado el municipio de Tegueste, en Tenerife, para conocer la situación de este deporte.

En este sentido, Dávila exigió que vuelvan las competiciones "proporcionando test a los luchadores y luchadoras, se realiza una higienización de los terreros y que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que haya una vuelta inmediata y segura a los terreros".

Los diputados visitaron el terreo de Lucha Mencey Tegueste junto con los con los concejales de CC-PNC de Tegueste, Norberto Padilla Melián, Javier Galván, Marcela del Castillo y Candelaria García, además del nuevo secretario general local, Raúl Palmero. Allí, los políticos nacionalistas recogieron las demandas de los luchadores y la directiva del C.L. Tegueste de manos de su presidente, Marcos Galván.

El ex luchador teguestero, junto con el puntal A Mamadou Cámara y varios de los responsables de las categorías inferiores, trasladaron a Dávila y Díaz-Estébanez su sentimiento de hartazgo con la situación actual, y aseguraron no entender cómo en la actualidad se están llevando a cabo competiciones en Canarias y la Península con el mismo nivel de contacto que la lucha, como las eliminatorias de Canarias de Boxeo o campeonatos de lucha Sambo en Murcia, entre otros.

Marcos Galván criticó la situación de fragilidad que vive la lucha canaria desde el inicio de la pandemia. Una disciplina deportiva que, según alertó Galván, "está viendo peligrar su futuro, al no poder competir con otras disciplinas que sí han reiniciado su actividad".

"El éxodo de menores luchadores que conforman la base a otros deportes que sí han reanudado su actividad, puede hipotecar el futuro de nuestro deporte autóctono", señaló para recordar que "sin lucha, perderemos una de las mayores expresiones de identidad que tenemos como canarios".

Ley canaria

Por su parte, la diputada nacionalista y secretaria de organización de CC de Tenerife, Rosa Dávila, mostró su malestar por la inacción y dejadez del Gobierno de Canarias con nuestro deporte autóctono.

Además, recordó que "la Ley canaria del Deporte le ofrece un carácter diferenciado a la lucha canaria, por lo que ha supuesto y supone para nuestro pueblo, pero no le hemos escuchado a la consejera ni a nadie de su gobierno, decir ni hacer nada por nuestro deporte vernáculo, mientras vemos cómo se han reanudado las competiciones de otros deportes".

Recordó también que en octubre del año pasado el Parlamento canario aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley donde se instaba al Gobierno a agilizar el protocolo necesario para que se reanude esta actividad deportiva, con la necesaria realización de los tests a los deportistas, a fin de asegurar un regreso seguro a los entrenamientos y competición, y mantener, al menos la contribución económica a las federaciones.

Sin embargo, dijo, desde entonces, "el Gobierno no ha hecho nada. No hay protocolos de actuación, no hay voluntad, no hay nada. Las federaciones lo están intentando, los luchadores se preguntan por qué otras disciplinas sí y la lucha no. Ya hemos perdido bastante en esta pandemia y no están haciendo nada para no dañar a la mayor expresión de nuestra identidad como pueblo, lo que nos hace diferentes, lo que nos une, lo que nos identifica: la lucha canaria".