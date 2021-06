Ayuso habló y desató la guerra con Darias. La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, no se muerde la lengua pero no sabe que ha dado con un hueso duro de roer cuando acusó ayer a la ministra canaria de Sanidad, Carolina Darias, de querer ser la «próxima candidata a Canarias» porque es «la única explicación» para el «ataque» contra los españoles, por la decisión de Sanidad de ampliar los horarios de restauración hasta la una de la madrugada y abrir el ocio nocturno hasta las tres, pero solo a las comunidades con nivel cero y uno, lo que excluye a Madrid. Darias tiene fama en las Islas de ser una mujer ‘chiquitita pero matona’, y más de una vez ha mandado a callar enérgicamente y poner en su sitio a los diputados como presidenta del Parlamento regional. La ministra canaria no sacó ayer ese genio, quizás por su cargo institucional en Madrid, pero le mandó unos cuantos viajes a la presidenta madrileña por utilizar el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud para acusarla de querer «promocionarse» como candidata en Canarias. Según Ayuso las medidas aprobadas son un ataque directo a comunidades -la mayoría del PP- que representan «a más de 30 millones de españoles». Ya ha anunciado que va a recurrir el acuerdo. Las comunidades que han rechazado la propuesta del Consejo, aparte de Madrid, son País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña y Murcia, pero solo Ayuso se ha engrescado con cuestiones personales de partido con Darias.

Ayuso recriminó exactamente a la ministra isleña que: «Tenemos a la próxima candidata a Canarias. Está de promoción, porque cuando un ministro ataca es porque se va de candidato a otra comunidad autónoma». «Que le vaya bien a la candidata en las Islas Canarias, porque, si no, no se explica esto», añadió Ayuso realizando un paralelismo con el exministro de Sanidad Salvador Illa, quien dejó la cartera ministerial para ser candidato del PSOE en Cataluña.

Esa comparación no le sentó bien a Darias ni al presidente regional y secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres. La ministra fue comedida en una entrevista en la Cadena Ser aunque afirmó que es un acuerdo de «obligado cumplimento» y las comunidades tendrán que acceder a imponer estas medidas sí o sí, pese a la «pugna partidaria», en la que ha enmarcado la rebelión de algunas regiones.

Además, Darias negó que vaya a ser candidata a la Presidencia de las Islas. «Tengo presidente de Canarias, tengo secretario general y tengo candidato de Canarias que se llama Ángel Víctor Torres», recalcó. Afeaba así las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que se está postulando como aspirante a la presidencia del Gobierno canario. «No voy a ser la candidata en Canarias», insistió, y recalcó que el acuerdo sobre la restauración y el ocio nocturno lo han aprobado once comunidades, y no es una propuesta que el Gobierno haya «puesto encima» de la mesa solo. «Esto nace de un trabajo previo en que participan 13 comunidades», recordó, y en donde algunas regiones pidieron flexibilizar el ocio nocturno ampliando de dos a tres de la mañana el horario. «Nadie dijo flexibilizar otra cuestión», explicó. La ministra insistió en que no se trata de una «pugna partidaria», sino de «medidas sanitarias» de obligado cumplimiento, recalcó.

Las declaraciones de Ayuso subidas de tono son una constante, pero ha logrado la mayoría en Madrid y mucho en ello tiene que ver su flexibilización en las medidas para la restauración en la capital. Isabel Díaz Ayuso, una absoluta desconocida sin gran recorrido hace solo dos años, se ha consolidado como un auténtico fenómeno político. La presidenta madrileña y candidata del PP fue la gran vencedora de las elecciones donde arrasó hasta el punto de lograr más escaños que los tres partidos de izquierda juntos.

Las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud son la reapertura del ocio nocturno hasta las tres de la madrugada en los territorios de menor incidencia (nivel 1 de riesgo o nueva normalidad), es decir, los que cuentan con menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. El acuerdo, que se aplicará hasta que se alcance el 70% de la población inmunizada, también establece un límite horario para la restauración que no podrá abrir más allá de la una ni servir más tarde de las 24 horas.

La región madrileña cuenta con una tasa de incidencia de 160 casos por cada 100.000 habitantes (nivel 3 de riesgo, es decir, un nivel de alerta alto), lo que implicaría, según el acuerdo del Consejo, que Madrid no podría reabrir el ocio nocturno, tendría que cerrar el interior de los bares y restaurantes o debería aplicar aforos del 33% en centros deportivos y piscinas. En estos momentos la normativa de la Comunidad permite la apertura hasta las doce de la noche y equipara el ocio nocturno a los bares. Según Ayuso, el acuerdo del Consejo «no tiene validez para imponer» sobre las comunidades autónomas unas decisiones tomadas «sin criterio» y «atacando a la hostelería» desde el «sin sentido» y ya piensa en rebelarse y seguir con sus pautas. Para Darias, el único enemigo que tiene el mundo es el virus y hay que acorralarlo, y espera que las comunidades cumplan porque si no se les obligará a hacerlo. «En Semana Santa, Madrid dijo que no iba a cumplir las restricciones y cumplió», evocó, dando por hecho que Ayuso habla más que hace.

Torres responde a Ayuso

Ayer, el tercero en discordia, por alusiones, no calló. Ángel Víctor Torres respondió con contundencia a la insinuación de su homóloga de la Comunidad de Madrid de que Carolina Darias quiere quitarle el puesto que es mejor que «cada uno se ocupe de sus circunstancias y sus problemas». «La candidatura de mi partido a la Presidencia de Canarias no la decide Díaz Ayuso, tampoco la decide Carolina Darias, ni si quiera la decido yo, la deciden los militantes, pero no los del PP, los militantes del PSOE», espetó.

El presidente canario recomendó a Díaz Ayuso que se ocupe de «sus problemas», que supone que «los tendrá», como los tiene Canarias en estos momentos todavía de pandemia y de crisis económica. «Creo que podría haberse hecho crítica a la ministra de otra manera, pero esa fue la que eligió y yo le respondo que, cuando quiera, le explico los estatutos del PSOE», añadió visiblemente molesto. El presidente de Canarias también aseveró que, en el plano «institucional», le diría a la presidenta de la Comunidad de Madrid que sigue esperando a que le responda la carta que le envió hace meses para pedirle que su región acoja a parte de los casi 2.700 menores migrantes no acompañados que están asistidos en las Islas y no ha contestado.