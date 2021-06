El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, informa en rueda de prensa sobre los acuerdos aprobados por el Gobierno de Canarias en su reunión semanal donde se ha valorado la evolución de la pandemia de coronavirus. Pérez ha señalado, respecto a los niveles de alerta epidemiológica en los que se encuentran las Islas, que "no hay cambios en la situación" al menos esta semana. Por lo tanto, las islas de Tenerife, Lanzarote y La Graciosa continuarán una semana más en nivel 2 de alerta epidemiológica, mientras que el resto de islas seguirán en el nivel 1.

Julio Pérez indicó que a pesar de que ha habido algunos cambios en los indicadores, éstos no son suficientes a juicio de los servicios de Salud Pública para modificar los distintos niveles esta semana.

De igual manera, el portavoz del Gobierno señaló que continúan las mismas normas y restricciones aprobadas hasta la fecha, aunque avanzó que "es muy probable que cambien para la próxima semana" en función de los acuerdos adoptados por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en el seno Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se trata de normas para la nueva normalidad que afectan a sectores como la hostelería y el ocio nocturno.

"Las restricciones no desaparecerán, aunque algunas de ellas se adapten a la nueva situación", anunció Pérez. "Seguimos igual en los niveles, seguimos igual en las normas y, si los datos lo permiten, en el Consejo de Gobierno de la próxima semana, es posible que se adopten cambios en función de la nueva situación, en relación a las cifras de vacunación".

Más de 800.000 personas han recibido al menos una dosis y 360.000 tienen la pauta completa ya, destacó Pérez. Se trata de unos datos que permiten hablar de una evolución positiva de control de la pandemia hasta que "en algún momento del verano se pueda alcanzar la inmunización colectiva del 70% de la población", defendió el portavoz.

"Menos contagios, menos presión asistencial y un mayor ritmo de vacunación hacen que podamos hablar de una situación mejor", incidió el consejero portavoz.

Pese a estos buenos datos, Pérez hizo referencia a la decisión del Reino Unido de no incluir a España en su "lista verde" de países seguros para poder viajar. "Teníamos la esperanza de que Reino Unido separara a Canarias del conjunto del territorio nacional, que se encuentra en situación ámbar. No ha sido así, lo que no nos impide de que dicha situación pueda cambiar para que los británicos puedan viajar a Canarias sin que tengan que hacerse PCR o mantener cuarentenas a su regreso".