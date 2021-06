El sector audiovisual alerta de que “los nuevos proyectos que están queriendo desarrollarse en España eligen ahora mismo Península y Baleares y no Canarias porque el incentivo fiscal es mucho más atractivo” y que “son muchos los proyectos nacionales e internacionales que están descartando el Archipiélago por esta razón”, según explica José Ramón Barrera, socio fundador de la firma Assap, una firma de servicios profesionales y experto en incentivos fiscales al cine rodado en las Islas.

Romero explica que “hay proyectos que están esperando que se restablezca el límite que le corresponde a Canarias”, bajo cuyo prisma hicieron la inversión inicial pensando que a lo largo de 2020 se hiciera la ley que reactualizara esas deducciones. “Estamos en junio, ha pasado un año y seguimos igual. No solo se está generando un daño porque no vienen, sino que los que vinieron hace un año no se les está dando lo que hubieran obtenido si hubieran ido a la Península”.

Juan Antonio Cano, Ceo y productor ejecutivo de la compañía Surfilm Canarias, la productora responsable de buena parte de las grandes producciones de Hollywood y de las plataformas que han rodado en el Archipiélago, asegura que “ya han venido estudios americanos en 2020 para preparar los rodajes en el 2021 y están viendo cómo en un año los gobernantes no han sido capaces de solucionar un error en un decreto que va en contra de la propia ley canaria del REF”. Según él, esto supone que “hemos medio engañado a los estudios porque les hemos prometido que tendrían una deducción de 18 millones, han invertido pensando en esa cantidad y de momento solo pueden aspirar a 5,4 millones”. Señala el ejemplo de Amazon Prime que se ha llevado un proyecto de Canarias a la Península “porque allí lo tienen regulado y aquí lo quieren sacar a última hora pero no sabemos ni cómo, ni cuando saldrá”. “Si esto se hubiese solucionado hubiésemos tenido el mejor incentivo a nivel mundial».