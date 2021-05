La portavoz del grupo parlamentario popular, María Australia Navarro, calificó ayer de «inadmisible» el nuevo retraso en la entrega de las ayudas a pymes y autónomos, tras conocer la decisión del Consejo de Gobierno de aplazar la aprobación del decreto de convocatoria de los 1.144 millones. «El presidente Torres no comprende que cada día que pasa sin entregar las ayudas cierran unas diez empresas en las Islas, estamos perdiendo unos trescientos empleos diarios, los negocios y los autónomos están asfixiados y al Gobierno de Canarias parece no importarle lo más mínimo, no tienen ninguna prisa por salvarlos», aseguró la también presidenta del PP en el Archipiélago.

«El Gobierno se pasa el día presumiendo de ayudas millonarias pero luego no hace sino poner impedimentos y excusas absurdas para retrasar su entrega; primero nos dijeron que había problemas fiscales porque en Canarias no tenemos IVA, luego que la ministra de Hacienda tenía la firma electrónica estropeada, y ahora nos cuentan que vuelven a retrasar el decreto de convocatoria para mejorar su redacción, esto es una tomadura de pelo intolerable», afirmó Navarro.

La líder de los populares canarios recordó que de los primeros 84 millones anunciados en diciembre solo se han entregado hasta ahora poco más de 15 millones, y mostró su preocupación «porque con esa lentitud y cicatería podemos llegar a fin de año con la mayor parte de las ayudas directas sin entregar».

Inyectar 1.100 millones de ayudas directas en el tejido productivo canario en unas pocas semanas puede suponer la «salvación» de miles de empresas y miles de puestos de trabajo, ahondó Navarro, y además «un revulsivo en la actividad económica, pero repartir esa misma cantidad a cuenta gotas a lo largo del año será un dinero perdido que solo prolongará la agonía de muchos negocios y trabajos», afirmó. Los populares piden que se establezca un mecanismo extraordinario y de urgencia para hacer llegar el dinero de forma inmediata a sus destinatarios.