Una quincena de familias han aportado datos, fotos y documentación para intentar identificar a, al menos, parte de los 24 cuerpos hallados en el cayuco localizado el pasado 26 de abril a casi 500 kilómetros al Suroeste de El Hierro. Así lo anunció este viernes Helena Maleno, periodista, documentalista y líder de la ong Caminando Fronteras en la rueda de prensa previa a la segunda jornada del Foro Migrantes, promovido por la Fundación Cajacanarias en Santa Cruz de Tenerife.

Y es que la entidad dirigida por Maleno también colabora con las personas cuyos familiares han fallecido o desaparecido en la Ruta Canaria hacia la Unión Europea, con el objetivo de que las víctimas puedan ser identificadas y sus seres queridos tengan un relato definido y descanso, a la vez que les ofrezcan una despedida digna.

Respecto a los 24 cadáveres recuperados en la mencionada embarcación y que han sido inhumados en los cementerios de Igueste de Candelaria y Santa Cruz de Tenerife, la portavoz de Caminando Fronteras está convencida de que “son una oportunidad”. Y es que “el 90 por ciento de los migrantes fallecidos no aparecen nunca”, señaló. Maleno puso el ejemplo de un padre que le dijo a otro: “Tengo envidia de ti, porque al menos tienes un cuerpo que enterrar”, lo que supone un avance en el dolor y en el duelo.

Después de la localización del cayuco con tres supervivientes y 24 cadáveres, con Maleno se pusieron en contactos familias de los ocupantes de dos cayucos que salieron en esos días desde Mauritania. En uno iban 59 personas (que es el que se encontró) y en otro, 47, que todavía no ha aparecido. La representante de Caminando Fronteras señala que con ella se han puesto en contacto 32 seres queridos de quienes viajaban en la embarcación que fue detectada el 26 de abril. Pero no todas dan el paso para ofrecer información sobre sus migrantes cuando se les informa de que no están entre los supervivientes, por lo que figuran entre los muertos; es decir, o bien sus cuerpos están en tierra, o bien fueron arrojados al mar. Y en este caso, una quincena de familias han aportado elementos para intentar identificar los cuerpos, en base a las muestras recogidas en su momento por el Instituto de Medicina Legal.

La citada ong elabora un informe para presentarlo a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los institutos de Medicina Legal para exponer la importancia de contar con datos “antemortem” para compararlos con los “postmortem”, para poder identificar los cuerpos.

En la mañana de este viernes, Maleno visitó el cementerio de Santa Lastenia, en la capital tinerfeña, para ver dónde están enterrados 15 de esos 24 migrantes. “Es doloroso ver que están enterrados en nichos y son musulmanes”, explicó, en la medida en que los practicantes del Islam quieren ser enterrados en la tierra. Para la periodista y documentalista, las personas tienen derecho a ser inhumadas conforme a sus creencias. “Ha sido un choque grande y me imagino para sus familias”, apuntó.

En opinión de Maleno, hay desaparecidos y muertos de “primera, segunda, tercera y cuarta”.

"Más de 100 personas están desaparecidas en la Ruta Canaria"

En estos momentos, estima que alrededor de 160 personas se hallan desaparecidas en embarcaciones en la Ruta Canaria hacia Europa. Parte de ellas viajaban en un cayuco con 102 migrantes que partió desde Senegal y no se sabe si fue interceptado por la Marina Marroquí. Y, además, tiene conocimiento de que otros dos barcos partieron de Dajla, uno con 32 ocupantes, 15 mujeres y dos chicas adolescentes.

Helena Maleno denuncia que se criminalice a la infancia migrante por parte de la sociedad civil y las instituciones. De hecho, calificó de perversa la utilización de algunos sistemas para determinar la edad de estos adolescentes o jóvenes. Por ejemplo, lamenta que a una menor de 14 años, sin apenas pecho, que es traída por una organización de trata de personas para ser explotada sexualmente no se le haga la prueba para determinar su edad si dice que tiene 20. Y que, por el contrario, a un chico que dice ser menor sí se le hagan tales análisis para ver si tiene más de 18 años. Para ella, esto es otro ejemplo de racismo institucional.

La líder de Caminando Fronteras señala que España vulvera de manera sistemática los derechos de las personas migrantes. Como muestra cita las devoluciones de menores, algunos de corta edad, que se han registrado en los últimos días en Ceuta. Recordó el caso de un niño de cinco años, que fue entregado a unas personas que no eran sus padres, mientras sus progenitores lo buscaban de desesperadamente. Al final, fue encontrado mientras vagaba solo por las calles.

El fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer, explicó que en los últimos días ha trabajado en Ceuta y mencionó a los “cientos de chavales que están escondidos en las calles, montes o alcantarillas y que son perseguidos por las fuerzas de seguridad”.

En opinión de Bauluz, en los últimos cinco años se ha producido un incremento significativo del “discurso del odio”; un fenómeno que nunca ha visto en el cuarto de siglo que cubre información en fronteras de todo el mundo.

Explicó que el pasado 7 de noviembre tuvo oportunidad de “fotografiar el corazón del monstruo”. Se refirió así a la manifestación celebrada en el Sur de Gran Canaria, donde “el pobre quería tirar al mar a otro pobre”. En su opinión, estas situaciones se producen gracias a los bulos, las noticias falsas (fake news) y los discursos de algunos políticos. Bauluz está convencido de que echar miedo a una población en base a la llegada de otros “funciona” y dos ejemplos de ello fueron Bosnia y Ruanda.

Charles Autheman es consultor y se dedica a programar la formación de periodistas y estudiantes de periodismo para que sepan cómo afrontar la realidad migratoria en sus trabajos. Para Autheman, los casos de profesionales de la información como Nicolás Castellano, periodista de la Cadena SER especializado en esta materia; Javier Bauluz o Helena Maleno, que centran su labor de forma precisa en este campo “son rarísimos”.

Lamenta que las autoridades no quieren que se divulguen las imágenes de la llegada de migrantes, para que no se conozca esta realidad de forma adecuada. Opina que “todo está hecho para crear confusión y terror” sobre el proceso del movimiento de personas entre países o continentes.

El periodista Nicolás Castellano adelantó que la jornada de esta tarde en la Fundación Cajacanarias abordará la manera en que el relato de los medios de comunicación y las redes sociales puede influir para cambiar o no la imagen estereotipada de las personas en movimiento. Castellano también destacó que en el foro participan portavoces de las comunidades senegalesas y malienses en Tenerife.